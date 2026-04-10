Zupa, mērce, brokastu krēms jeb Konservētu sardīņu kulinārās pārvērtības
Ja mājās ir kārba konservētu sardīņu eļļā, tas nozīmē iespēju vienkārši un ātri pagatavot ne vienu vien gardu ēdienu.
Ja vēlies, lai ēdiens ir liesāks, sardīnes rūpīgi notecini, varbūt pat nosusini, bet bagātīgākai maltītei izmanto arī eļļu, kurā tās konservētas.
Spageti ar sardīņu mērci
Maigas garšas cienītāji var nepievienot čili piparus, bet, ja gribas vēl pikantāku, var piepilināt Tabasco vai līdzīgu aso mērci.
4 porcijas
20 minūtes
Sastāvdaļas:
400 g spageti
250 ml sausā baltvīna
130 g rukolas
2 kārbas eļļā konservētu sardīņu
2 sakapāti sīpoli
2 plāni sagrieztas ķiploka daiviņas
eļļa
malti čili un melnie pipari
sāls
Gatavošana:
1. Spageti liec lielā katlā ar verdošu sālsūdeni, izvāri un nokās.
2. Tikmēr lielā pannā sakarsē eļļu, apcep sīpolus – caurspīdīgus, tad pievieno ķiplokus un vēl mazliet pacep, bet neapbrūnini.
3. Sardīnes notecini un ar dakšiņu saspaidi, tad liec pannā. Pārkaisi ar sāli, melnajiem un čili pipariem un pielej vīnu.
4. Pāris minūtes pavāri, ieliec spageti un samaisi.
5. Iemaisi rukolu un ļauj, lai saplok.
Ar sardīnēm pildītas olas
Asāku un vienlaikus tradicionālāku garšu olu pildījumam var piešķirt, ja dzeltenumos iekuļ arī dažus pilienus parastā vai balzametiķa.
10 porcijas
25 minūtes
10 olas
10 salātlapas
20 melnās olīvas
kārba eļļā konservētu sardīņu
ēdamkarote pikantu sinepju
ēdamkarote eļļas
sāls
Gatavošana:
1. Olas izvāri cietas, aukstā ūdenī atdzesē un nolobi.
2. Pārgriez gareniski uz pusēm un uzmanīgi izņem dzeltenumu, to saspaidi un sakul ar eļļu.
3. Notecinātas sardīnes ar dakšiņu saspaidi, sakul ar sinepēm, olu dzeltenumu un sāli. Iepildi olu pusītēs.
4. Lielā šķīvī kārto salātlapas. Uz katras uzliec pa divām olas pusītēm. Uz katras pusītes uzliec pa olīvai.
Sardīņu krēms brokastu maizītēm
Krēmu var pagatavot jau iepriekšējā vakarā un uzglabāt ledusskapī.
4 porcijas
10 minūtes
Sastāvdaļas:
kārba eļļā konservētu sardīņu
3 cieti vārītas olas
3 marinēti gurķīši
sīpols
2 ēdamkarotes skābā krējuma
Provansas garšaugu maisījums
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
1. Olas nolobi, sīpolu nomizo, sardīnes rūpīgi notecini.
2. Olas, sīpolu un gurķīšus sakapā, sardīnes sasmalcini ar dakšiņu.
3. Bļodā visu samaisi ar krējumu un garšvielām. Var ēst tūlīt, var atstāt, lai ievelkas.
Ātrā zivju zupa ar sardīnēm
Zivju zupai aromātu un garšu lielā mērā piešķir dilles, tāpēc vismaz pusei zaļumu vajadzētu būt tieši dillēm. Arī fenheļa zaļumi ir kā radīti zivju ēdieniem.
4 porcijas
40 minūtes
Sastāvdaļas:
kārba eļļā konservētu sardīņu
½ glāzes sīku makaronu
4 prāvi kartupeļi
burkāns
sīpols
sakapāti zaļumi
eļļa
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
1. Nomizotus kartupeļus sagriez mazos gabalos, burkānu sarīvē rupjās skaidās, sīpolu sakapā.
2. Katlā uzvāri 1,5 litrus ūdens, pievieno sardīnes ar visu eļļu un kartupeļus. Uz lēnas uguns vāri apmēram 20 minūtes.
3. Tikmēr pannā sakarsē eļļu un apcep sīpolu un burkānu. Kad zupa 10 minūtes vārījusies, pievieno tai apceptos dārzeņus.
4. Vēl pēc 5 minūtēm pieber makaronus, sāli, piparus. Pāris minūtes pirms beigām ieber zaļumus.