Izbaudi īstu jūras garšu - pagatavo vieglu un veselīgu zivju zupu!
Zivju zupa ir viens no ēdieniem, kas silda ne tikai vēderu, bet arī dvēseli. Tā ir lieliska izvēle, ja gribi pagatavot vieglu, veselīgu un aromātisku maltīti, kas bagāta ar olbaltumvielām, minerālvielām un garšām. Šis ēdiens būs ideāls gan ikdienas pusdienām, gan svētdienas maltītei ģimenes lokā.
Svaigums – zivju zupas galvenais noslēpums
Lai zivju zupa būtu patiesi garda, svarīgākais ir izmantot svaigas zivis. Vari izvēlēties līdaku, zandartu, asari vai lasi, atkarībā no tā, vai vēlies maigāku vai izteiktāku garšu. Ja iespējams, izvēlies vietējas izcelsmes zivis, jo tās piešķirs zupai autentisku raksturu un svaigumu.
Pirms gatavošanas zivis rūpīgi notīri un izņem asakas, lai zupa būtu viegli baudāma.
Garšu līdzsvars un aromāti
Zivju zupai sabalansētu garšu buķeti un īpašu šarmu piešķir garšaugi un dārzeņi – sīpoli, burkāni, selerijas, pētersīļi un lauru lapas. Lai iegūtu intensīvāku aromātu, vari zupu viegli uzvārīt uz mērenas uguns 30 līdz 40 minūtes, ļaujot sastāvdaļām “sadraudzēties”.
Nobeigumā pievieno citrona sulu, svaigus zaļumus un nedaudz melno piparu – tas piešķirs zupai svaigumu un dzīvīgumu.
Zivju zupa – siltums un veselība vienā šķīvī
Regulāri iekļaujot zivju zupu savā ēdienkartē, Tu sniedz organismam vērtīgās Omega-3 taukskābes, kas stiprina sirdi, smadzeņu darbību un imunitāti. Turklāt šim ēdinam ir maz kaloriju, taču tas ir ļoti sātīgs – lieliski piemērots, ja vēlies ēst garšīgi un veselīgi.