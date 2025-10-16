Ceturtdiena - zivju diena. Ko iesākt ar tunci no konservu bundžas?
Līdz ar citiem pamata produktiem – miltiem, cukuru, sāli – vienmēr vērts skapītī atrast vietu arī pāris konservēta tunča kārbām. To var likt uz maizes vai salātos, kā arī izmantot citos ēdienos.
Tunča karstmaize
Labi garšo gan eļļā, gan marinējumā konservēts tuncis.
2 personām
4 šķēles graudu tostermaizes
170 g konservēta tunča
100 g rīvēta Čedara siera
2 ēdk. sakapātu lociņu
2 ēdk. majonēzes
2 ēdk. mīksta sviesta
1 ēdk. olīveļļas
1 tējk. citrona sulas
šķipsna sāls un malti pipari
1. Nolej tuncim lieko šķidruma vai eļļu, liec bļodā un ar dakšiņu sairdini. Pievieno lociņus, sieru, majonēzi, citrona sulu, sāli un maltus piparus. Samaisi.
2. Maizes rikas no vienas puses apsmērē ar sviestu. Liec tunča masu uz 2 maizes šķēļu neapsmērētās puses. Izlīdzini un virsū liec otru maizi ar sviestaino pusi uz augšu.
3. Uzkarsē pannā olīveļļu un cep mērenā karstumā 3–4 minūtes no katras puses. Pasniedz karstas.
Zināšanai
Ja pannā bija par karstu un maizīte ir apbrūnējusi, bet siers viducī vēl nav izkusis, uz 10 minūtēm ieliec maizītes cepeškrāsnī 140 grādu temperatūrā.
Tunča smēriņš
Kaperu vietā var pievienot sakapātus garšaugus – dilles, estragonu, pētersīļus.
8 minūtes
200 g krēmsiera
170 g konservēta tunča eļļā
½ citrona
1 ēdk. kaperu
sāls, malti pipari
1. Liec miksera traukā tunci ar visu eļļu un krēmsieru. Pievieno pustējkaroti rīvētas citrona miziņas, 1 tējk. citrona sulas, pa šķipsnai sāls un piparu. Puto apmēram 4 minūtes, lai veidojas viendabīga, viegla masa.
2. Sakapā kaperus un iemaisi smēriņā. Pasniedz ar maizi vai čipsiem.
Ledusskapī var uzglabāt 4 dienas.
Tunča salāti ar pupiņām
Viegli un ātri pagatavojami sātīgi salāti.
20 minūtes
4 personām
400 g konservētu sarkano pupiņu
4 olas
2 tomāti
1 sarkanā paprika
1 sarkanais sīpols
1 ābols
150 g konservēta tunča eļļā
2 ēdk. balzametiķa
1 ēdk. olīveļļas
1 ēdk. citrona sulas
1 zariņš piparmētras
½ tējk. sāls
¼ tējk. maltu piparu
1. Cieti novāri olas. Tomātu un papriku sagriez nelielos gabaliņos. Pupiņas nokās un noskalo. Smalki sagriez sīpolu. Ābolu iztīri, nomizo un arī sagriez mazos gabaliņos.
2. Liec tomātus, papriku, pupiņas, sīpolu un ābolu bļodā un samaisi. Liec uz liela, plakana šķīvja. Virsū liec daiviņās sagrieztas olas un tunci.
3. Nelielā traukā lej eļļu, etiķi, citrona sulu, pieliec piparmētru lapiņas, pieber sāli un piparus un blendē, līdz iegūsti viendabīgu mērci. Pārslaki to salātiem un pasniedz.