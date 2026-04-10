Kaķenes sāk meklēties, runči iezīmē teritoriju... Kad un kāpēc sterilizēt kaķi, skaidro veterinārārsts Ainars Kokarēvičs
Sterilizācija ir svarīgs solis kaķa veselības nodrošināšanā un nevēlamas dzīvnieku dzimstības novēršanā. Veterinārārsts Ainars Kokarēvičs dalās ar padomiem par labāko laiku un ieteicamajiem vecumiem, kad veikt šo procedūru.
Skaidro veterinārās klīnika Fel-Can veterinārārsts Ainars Kokarēvičs.
Kad kaķene vai runcis pieaug, iestājas dzimumbriedums un dzīvnieks sāk pakļauties saviem instinktiem. Līdzko dzīvnieks sasniedzis piecu sešu mēnešu vecumu, parādās pirmās dzimumbrieduma pazīmes – kaķenes sāk meklēties un visu laiku ņaud, bet runči iezīmē teritoriju, kas rada lielu diskomfortu saimniekiem.
Sterilizācijas laiks atkarīgs no kaķa šķirnes. Piemēram, āra jeb ielas kaķi sešos mēnešos jau ir tik nobrieduši, ka var radīt pēcnācējus, bet britu zilais kaķis vēl desmit mēnešu vecumā var neizrādīt dzimumbriedumu.
Vai atļaut kaut reizi kļūt par vecākiem?
Ja kaķene nepaliek stāvoklī, viņa meklējas ļoti bieži, pat reizi divās nedēļās, un tas nozīmē, ka dzīvnieka uzvedība šajā laikā nebūs tā jaukākā. Neapmierināta dzimumtieksme kaķenes noved pie dažādām veselības problēmām – var veidoties olnīcu cistas, dzemdes iekaisums, mastīts, jo parādās piens no viltus grūtniecības. Savukārt runči meklēšanās laikā aktīvi iezīmē savu teritoriju, tātad arī mājas sienas, aizkarus un dažādus priekšmetus. Šajā laikā viņi kļūst izteikti agresīvi un viegli aizkaitināmi.
Ar sterilizētiem dzīvniekiem tādas problēmas nerodas, jo operācijas laikā tiem izņem reproduktīvos orgānus, tādējādi pazeminot hormonālo fonu un pārtraucot bērnu radīšanas funkciju.
Kā rāda prakse, jo jaunāks ir dzīvnieks, jo vieglāk norisinās operācija un atkopšanās. Kaķenes labāk sterilizēt, pirms tām bijuši kaķēni. Saimnieki kļūdaini uzskata, ka kaķenei vismaz reizi jādzemdē, lai tā justos pilnvērtīga, taču tā nav. Atšķirībā no cilvēkiem dzīvniekus vada tikai instinkti, nevis emocijas, tāpēc sterilizētai kaķenei ir vienalga, vai viņa ir bijusi mamma vai ne. Turklāt, ja ir jau bijuši kaķēni, var gadīties, ka pēc sterilizācijas kaķenes uzvedība nemainīsies. Tas notiek tāpēc, ka līdz pirmajām dzemdībām hormons estrogēns, kas provocē dzimumtieksmi, izstrādājas tikai olnīcās, bet pēc dzemdībām hormonus sāk ražot arī citi iekšējās sekrēcijas dziedzeri.
Kāds ir labākais vecums?
Kaķeni ieteicams operēt, kad tā sasniegusi 7–8 mēnešu vecumu. To var darīt arī agrāk, taču pārāk agrīna sterilizācija 4–5 mēnešu vecumā var izraisīt attīstības aiztures. Kaķenes var sterilizēt arī 6 mēnešu vecumā, bet tad dzīvnieka svaram jābūt 2,5–3 kilogrami. Protams, operāciju kaķenei drīkst taisīt arī vēlāk, bet jārēķinās, ka tā nenoritēs tik viegli kā jaunākam dzīvniekam.
Arī runčus ieteicams kastrēt 7–8 mēnešu vecumā. Ja operācijas būs veikta pēc tam, kad runcis jau sasniedzis dzimumbriedumu, viņš nezaudēs seksuālo aktivitāti ar visām no tā izrietošajām sekām, kaut arī būs sterils. Tāpat kā kaķenēm, runčiem nav vēlams kastrēšanu veikt pārāk agrā vecumā, jo tad var aizkavēties attīstība.
Kur labāk veikt operāciju?
Sterilizāciju un kastrāciju var veikt veterinārajā klīnikā vai arī, vienojoties ar veterinārārstu, mājās. Operējot klīnikā, ir daudz vieglāk novērst neparedzētas situācijas. Operācijai mājās ir vairāki plusi – dzīvnieks neinficēsies ar kādu slimību, kas, iespējams, bijusi kādam no veterinārās klīnikas pacientiem, ārstu var uzaicināt sev ērtā laikā, turklāt dzīvnieks mazāk nervozēs, jo ir pazīstama vide.