Sapluinīts dīvāns, tapetes un pat apavi - ko iesākt, ja kaķis visu saskrāpē vai suns sagrauž?
Tu, protams, ļoti mīli savu kaķi vai suni, varbūt pat dievini. Taču var arī saprast tavas izjūtas, kad ieraugi, ka mīlulis atkal kaut ko svarīgu ir sagrauzis vai saskrāpējis. Ko darīt? Stāsta Zemgales veterinārā centra veterinārārsts Oskars Tambergs.
Kāpēc suns tik ļoti grib grauzt?
Parasti visu grib grauzt kucēns, kad viņam aug zobi. Pieaugušā vecumā suns grauž tad, ja viņam ir garlaicīgi, piemēram, kamēr saimnieku nav mājās. Parasti cieš mēbeles, sadzīves priekšmeti un apavi.
* Centies mājās novākt visus priekšmetus, ko suns varētu grauzt. Dod sunim, īpaši tādam, kuram nāk zobi, dažādas rotaļlietas un izklaidējot pieradini pie šīm mantiņām. Tad sunim pāries vēlme grauzt citus priekšmetus, jo viņš sevi nodarbinās ar saimnieka dotajām rotaļlietām.
* Nodarbini dzīvnieku, dodoties garākās pastaigās. Nodrošini ne tikai fiziskas, bet arī emocionālas aktivitātes – liec pildīt dažādus uzdevumus, piemēram, kaut ko meklēt. Emocionālās aktivitātes dzīvnieku nogurdina tikpat daudz kā fiziskās.
* Zooveikalos un veterinārajās aptiekās ir pieejami dažādi spreji, kas satur rūgtvielas un mazina dzīvniekam vēlmi grauzt priekšmetus, kas nav domāti graušanai. Apsmidzini tos ar spreju, un sunim tie vairs negaršos.
* Var izmantot vērmeļu tinktūru. Apsmidzini ar to priekšmetus, ko suns īpaši iecienījis.
* Uzstādi mājās videokameru un caur to runā ar suni. Kamerā redzēsi, ko dzīvnieks dara. Ja pamanīsi, ka viņam prātā blēņas, varēsi suni kamerā apsaukt un pievērst viņa uzmanību kam citam.
Vai tiešām jāapgriež nagi?
Kaķim no pēdām izdalās feromoni – vielas, kas ietekmē viņa uzvedību un liek skrāpējot iezīmēt savu teritoriju, kā arī vietas, kas tam izraisa labpatiku: mīkstās mēbeles, tapetes, paklāja stūri.
* Zooveikalos ir plašs dažādu skrāpekļu klāsts – uz tiem kaķis var asināt savus nagus. Arī tu pati vari pagatavot skrāpekli no dabīga materiāla tauvas vai virves, ko aptin ap kādu vertikālu stabiņu. Ņem vērā, ka kaķiem labāk patīk dabīgie materiāli, nevis sintētiskie.
* Lai piesaistītu kaķa uzmanību, skrāpeklim vari uzpūst spreju ar kaķumētru, kas veicinās minča piesaisti konkrētai vietai.
* Liec skrāpekļus vietās, kur kaķis līdz šim asinājis nagus, lai viņam būtu interese šo nodarbi turpat arī turpināt.
* Kaķim nagi aug, un skrāpējoties viņš mēģina tos deldēt. Tāpēc, lai nerastos šāda problēma, apgriez nagus pati vai aizved savu mājas mīluli uz klīniku, kur tos apgriezīs, lai tie dzīvniekam netraucētu un viņam nebūtu vēlmes nagus asināt.