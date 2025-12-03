Mūža miegā aizmidzis leģendārais Tukuma kaķis Semanuels
Saņemta skumja vēsts - miris slavenais Tukuma kaķis Semanuels, kura dzīve aprakstīta grāmatā “Kaķa Semanuela piedzīvojumi”. Tūkstošiem Latvijas kaķumīļu Semanuela gaitām sekoja Facebook grupā “Kaķu foto. Stāsti”, kur viņš ar saimnieces Lienes Behmanes starpniecību radīja prieku, amizanti stāstot par savu ikdienu.
Diemžēl šodien, 3. decembrī, publiskots ieraksts, kuru izlasot Semanuela fani nespēj valdīt asaras: "Sanāca tā! Šodien pārstāja pukstēt mana sirds! Es aizmigu pie Māām pareizajiem sāniem, šoreiz uz mūžu! Taču neskumstiet, es nodzīvoju skaistu, garu, prieka pilnu mūžu!" vēstī Semanuels, nu jau no kaķu mākoņa maliņas.
Atraktīvais murrātājs tomēr aicina savus draugus neskumt, jo ir nodzīvojis garu un skaistu mūžu, turklāt kļuvis par apgādā "Zvaigzne ABC" izdotas grāmatas varoni. Semanuels arī sola visus pieskatīt no kaķu debesīm. "Man pat ir savs piemineklis - mana memuāru grāmata! Esmu aiz sevis atstājis lielisku pēcteci - Antonu, kuram iemāciju visas savas gudrības. Mana dvēselīte būs kopā ar Rižiku un citiem ūsaiņiem, bet galvenais, es vienmēr pieskatīšu no mākoņa maliņas savu mīļo Māām, Pāāp, Mazos cilvēkus, Antonu, Uzraudzi, savus insektu draugus un visus, visus, kuriem es biju Misters Lieliskais! Tā, nu sanāca ļockaina situācija! Vienmēr - jūsu Semanuels!" teikts ierakstā.
Semanuela saimniece un viņa gaitu aprakstītāja Liene Behmane (1988) ir bibliotēku informācijas speciāliste. Literārās gaitas uzsākusi jau astoņu gadu vecumā ar dzejoļiem, kuri publicēti vietējā Tukuma avīzē, taču nopietnāk raksta kopš 2021. gada. “Kaķa Semanuela piedzīvojumi” ir viņas pirmā grāmata.
“Mani sauc Semanuels. Kaķis Semanuels. Esmu pilntiesīgs Kornvolas reksa šķirnes pārstāvis, ģeniāls istabas runcis. Man ir cirtaini viļņains kažociņš – to glaudot, tas kļūst vēl zīdaināks, – lielas ausis, lai varētu labāk dzirdēt, kā atveras ledusskapis, gara aste, kuru ziņkārības dēļ gadās iespiest durvīs, pašķidru ūsu kušķis ar vienu absolūti pikanti sirmu ūsu, omulīgs konservu uzkrājumu puncis un daudz draugu.
Ikdienā mitinos kopā ar Māām, Pāāp, Mazajiem cilvēkiem, insektiem, peldošām un lienošām radībām. Manā dzīvē vēl ir sastopama arī despotiska Uzraudze, ļoti mīlīga Omīte, tālu tālie lauku radi, aiz loga mītošie sētas kaķi un vesela virkne stāstu," iepazīstinot ar sevi, Semanuels vēstīja memuāru grāmatas priekšvārdā.
Jauns.lv izsaka sirsnīgu līdzjūtību Semanuela ģimenei un visiem, kuriem sāp šis zaudējums.