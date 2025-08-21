Mans kaķis noveco. Ar ko rēķināties, stāsta veterinārārsts
No dzīves nogales neviens nav pasargāts. Atšķirībā no cilvēka dzīvnieks bieži neizrāda, ka tam sāp vai tas slikti jūtas. Kad saimnieks to pamana, reizēm jau ir par vēlu, jo slimība ir progresējusi.
Stāsta Zemgales veterinārā centra veterinārārsts Oskars Tambergs.
Tu noteikti atceries to dienu, kad tavs mīļais mincis ieradās mājās. Kad tas kā mazs kamoliņš ieritinājās tev padusē vai arī pirmo reizi paskatījās tev acīs, it kā teiktu: “Paldies, ka tu esi ar mani!” Laiks iet, kopā ir pavadīti patīkami mirkļi, bet tad kaķis kļūst citāds... Dzīvnieks noveco – no dzīves nogales neviens nav pasargāts.
Zināšanai
Kaķa novecošana ir atkarīgs no šķirnes. Dažu šķirņu pārstāvji dzīvo salīdzinoši ilgi, piemēram, siāmieši ir ilgdzīvotāju topa augšgalā. Tomēr kaķa veselības stāvoklim vairāk vajadzētu pievērsties, kad dzīvnieks ir septiņus astoņus gadus vecs. Arī komerciālā barība 7+ domāta jau pusmūža kaķiem.
Kad jāsāk satraukties?
Ja kaķis neēd jau vairākas dienas vai periodiski vemj, tas ir nopietns simptoms. Jā, kaķis, mazgājot savu kažoku, var norīt spalvas un pēc tam tās izvemt, taču, ja vemj regulāri vairākas reizes nedēļā un tev tas šķiet aizdomīgi, tad noteikti ved savu mīluli pie veterinārārsta.
Ar kaķiem, un citiem dzīvniekiem ir līdzīgi kā cilvēkiem – jo ātrāk diagnosticēs slimību, jo ātrāk sāks ārstēšanu un būs labāks rezultāts. Atšķirībā no cilvēka dzīvnieks bieži neizrāda, ka tam sāp vai tas slikti jūtas. Kad saimnieks to pamana, reizēm jau ir par vēlu, jo slimība ir progresējusi. Tagad diagnostikas metožu ir pietiekami daudz – no asins analīzēm, kas pieejamas gandrīz katrā klīnikā un ko vēlams taisīt reizi gadā, līdz specifiskiem izmeklējumiem: sonogrāfija, endoskopija utt. Taču primāra noteikti ir vizīte pie veterinārārsta.
Arī tad, ja sūdzību nav, vedot kaķi uz ikgadējo vakcināciju, veterinārārsts pie viena novērtēs dzīvnieka vispārējo veselības stāvokli un tu varēsi saņemt atbildes uz saviem jautājumiem.
Uzmani svaru un zobu stāvokli
* Pavēro, vai dzīvnieks laika gaitā nav zaudējis svaru. Ik dienas redzot kaķi, tā svaru uz aci grūti novērtēt, tāpēc laiku pa laikam vēlams mīluli nosvērt. Taču svara zudums vērojams ne tikai seniora vecuma dzīvniekiem. Ir virkne slimību, kas var to provocēt, piemēram, ja ir pastiprināta vairogdziedzera darbība vai veciem dzīvniekiem, ja ir nieru problēmas, akmeņi nierēs un urīnpūslī utt.
* Pārliecinies par zobu stāvokli. Ja kaķis atļauj, apskati tā mutes dobumu, ja neļauj, tad tas jānovērtē vizītē pie veterinārārsta. Zobi kaķiem diezgan bieži ir bojāti. Tad arī saimnieks var ievērot, ka kaķis slikti ēd, negrib sauso barību, bet konservus.