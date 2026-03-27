Gandrīz vai delikateses no subproduktiem
Nebaidies no subproduktiem, jo, prasmīgi pagatavojot, tā ir īsta delikatese. Turklāt šiem produktiem ir krietni pievilcīgāka cena nekā gaļai.
Vistu aknas krēmīgā sēņu mērcē
Šis ir bagātīgs ēdiens ar intensīvu garšu. Piedevās iederēsies rīsi vai kartpeļu biezenis.
4 personām
30 minūtes
Sastāvdaļas:
400 g vistu aknu
400 g brūno šampinjonu
400 g piena
300 g krēmsiera
1 sīpols
4 ķiploka daiviņas
½ tējk. sāls
½ tējk. melno piparu
neliela sauja svaigu pētersīļu pasniegšanai
Gatavošana:
1. Aknas pārgriez uz pusēm, nogriez redzamos taukus. Smalki sagriez sīpolu un ķiploku. Sēnes sagriez 4 daļās.
2. Pannā uz vidējas uguns sakarsē eļļu, pievieno sagriezto sīpolu un sautē 5–6 minūtes, līdz tas ir zeltains.
3. Ber klāt sēnes un cep 6 minūtes, ik pa brīdim apmaisot.
4. Pielej pienu un pieliec krēmsieru. Maisot sautē uz vidējas uguns 5 minūtes.
5. Pieber sāli un piparus, pievieno aknas un uz vidējas uguns, ik pa laikam apmaisot, turpini vārīt vēl 8–10 minūtes.
6. Pievieno sasmalcinātus ķiplokus un pētersīļus, noņem pannu no uguns un pasniedz.
Mēles salāti
Ja mēli vārīsi tieši pirms salātu gatavošanas, tad process aizņems vairāk laika, bet, ja tas būs izdarīts jau iepriekš, ēdiens būs gatavs dažu minūšu laikā. Cūkas mēle ir treknāka nekā liellopa, tāpēc salāti ir maigi un sātīgi.
2 personām
15 minūtes, ja mēle jau ir izvārīta, vai 2 stundas, ja mēle vēl jāvāra
Sastāvdaļas:
1 cūkas mēle
3 marinēti gurķi
2 olas
100 g Tilzītes siera
1 sīpols
buntīte lociņu
eļļa cepšanai
Mērcei:
60 g bezpiedevu jogurta
4 ēdk. majonēzes
1 ēdk. sojas mērces
1 tējk. mārrutku
melnie pipari pēc garšas
Gatavošana:
1. Cūkas mēli noskalo zem tekoša ūdens, nosusini un liec vārīties. Mēle būs gatava pēc 1 ½–2 stundām. Kad gatava, pārlej to ar ledaini aukstu ūdeni un noturi 5 minūtes. Nolej ūdeni, nomizo ādu un ļauj atdzist. Sagriez plānās strēmelēs.
2. Novāri olas, nomizo un sagriez strēmelēs.
3. Pannā sakarsē eļļu un apcep tajā smalki sagrieztu sīpolu, līdz tas kļūst zeltains. Noņem no pannas un ļauj atdzist.
4. Sagriez strēmelēs gurķus. Uz rupjās rīves sarīvē sieru. Smalki sakapā lociņus.
5. Nelielā bļodā sajauc visas mērces sastāvdaļas.
6. Salātu bļodā liec mēli, olas, sīpolus, gurķus, lociņus, sieru un pievieno mērci. Rūpīgi izmaisi.