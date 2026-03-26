Idejas, kā garšīgi pagatavot pagājušā gada kāpostgalvu
Kamēr vēl gaidām jauno ražu, apēdam pērnajā gadā sarūpēto. Divas garšīgas idejas, kā pagatavot kāpostgalvu.
Kāpostu un dārzeņu asorti ar vistu
Puķkāposti un brokoļi izsautējas ātrāk nekā parastie kāposti, tāpēc tos atstāj lielākās rozetēs, bet kāpostgalvu saēvelē vai sagriez smalkās strēmelēs.
4 personām
1 stunda
Sastāvdaļas:
2 lielas vistas filejas
400 g kāpostu
200 g ziedkāpostu
200 g brokoļu
5 kartupeļi
2 sīpoli
1 burkāns
6 ēdk. eļļas
3 ēdk. sojas mērces
1 ēdk. sakapātu diļļu
1 ēdk. sakapātu pētersīļu
sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Vistas filejas un nomizotus kartupeļus sagriez gabaliņos. Kāpostu saēvelē strēmelēs, ziedkāpostus un brokoļus sadali rozetēs. Burkānu sarīvē, sīpolus sakapā.
2. Katlā ar biezu dibenu ielej eļļu un viegli apcep sīpolus un burkānus.
3. Ieliec vistu un kartupeļus, virsū kārto pārējos dārzeņus. Katru kārtu pārkaisi ar sāli un pipariem. Pielej dažas ēdamkarotes ūdens.
4. Uzliec vāku un sautē, līdz vista un kartupeļi mīksti.
5. Pielej sojas mērci, pārber dilles un pētersīļus.
Marinēti kāposti ar burkāniem, dzērvenēm un dillēm
Kāposti būs ēdami jau pēc diennakts, taču tos istabas temperatūrā var glabāt vairākas dienas, pat nedēļu.
Sastāvdaļas:
1 kg kāpostu
400 g burkānu
100 g dzērveņu
1 buntīte svaigu diļļu
Marinādei:
1 glāze eļļas
1 glāze cukura
¾ glāzes 9% etiķa
5 ķiploka daiviņas
2 ēdk. sāls
1 l ūdens
Gatavošana:
1. Kāpostu sagriez palielos gabalos, burkānus sarīvē garās skaidiņās.
2. Lielā traukā samaisi kāpostus ar burkāniem, dzērvenēm un veseliem diļļu zariņiem.
3. Uzvāri ūdeni ar sāli, cukuru, eļļu un sakapātiem ķiplokiem. Pielej etiķi un pārlej kāpostiem.
4. Uzliec slogu un atstāj, lai vismaz diennakti marinējas.