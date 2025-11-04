Mazliet pacietības - un cel galdā šos ļoti gardos kāpostu tīteņus
Pagatavot mājās kāpostu tīteņus nemaz nav tik sarežģīti, un arī laiku tas daudz neprasa. Nedaudz pacietības, un tīteņus varēsi celt galdā!
6 tīteņi
1 vidēji liels jaunais kāposts
½ l dārzeņu buljona
300 g maltas cūkgaļas
100 g vārītu rīsu
1 tējk. sāls
1 tējk. ķiploku granulu
1 tējk. paprikas pulvera
šķipsniņa svaigi malti piparu
eļļa cepšanai
krējums un dilles pasniegšanai
1. Lielā katlā uzvāri ūdeni. Ieliec kāpostu, samazini uguni un vāri 4–6 minūtēm. Ik pa laikam kāpostu pagrozi. Svarīgi, lai viss kāposts būtu zem ūdens. Kad kāposta ārējās lapas paliek mīkstas, tās pa vienai atdali un izņem no katla.
2. Bļodā liec malto gaļu, rīsus, pievieno garšvielas un samaisi.
3. Ņem pa vienai kāposta lapai, izklāj uz dēlīša un ar gaļas āmurīti nedaudz izdauzi kāta daļu, lai tas kļūst mīkstāks. Tad uz lapas liec maltās gaļas masu un lapu rūpīgi aizloki.
4. Dziļā pannā ar vāku uzkarsē eļļu un uz vidējas uguns apcep kāpostu tīteņus no abām pusēm. Tad pielej buljonu, uzliec vāku un uz mazas uguns sutini apmēram 25 minūtes.
Pasniedz ar krējumu un sasmalcinātām svaigām dillēm.