Vistas fileja trīs dažādās mērcēs
Vistas filejai ir daudz priekšrocību – tā ir ātri pagatavojama, garšīga, uzturvielām bagāta, bet samērā diētiska. Atliek vien izdomāt, kā dažādot tās garšu.
Visvienkāršāk ir fileju sagriezt strēmelēs un apcept uz pannas nelielā taukvielu daudzumā. Pēc tam to izkarsē kādā ātri pagatavojamā mērcē – un pusdienas gatavas! Fileju var izcept jau iepriekš un uzglabāt ledusskapī – tā ietaupīsi laiku.
Sinepju un puravu mērce
15 minūtes
2 personām
Sastāvdaļas:
200 g ceptas vistas filejas
150 ml vistas buljona
100 g purava
100 ml saldā krējuma
1 ēdk. sviesta
1 tējk. graudaino sinepju
Gatavošana:
1. Puravu sadali pa lapām, rūpīgi nomazgā un sagriez sīkās sloksnēs.
2. Uzkarsē pannā sviestu un apcep pusi sagrieztā purava. Liec klāt pārējās sastāvdaļas, samaisi un izkarsē. Tad iemaisi atlikušo puravu. Pasniedz ar makaroniem vai rīsiem.
Tomātu un krēmsiera mērce
Svaigos tomātus var aizstāt ar konservētiem tomātiem savā sulā.
15 minūtes
2 personām
Sastāvdaļas:
200 g ceptas vistas filejas
150 g krēmsiera
2 lieli tomāti
2 ēdk. olīveļļas
1 ēdk. sakapāta svaiga bazilika
1 tējk. cukura
½ tējk. sāls
½ tējk. kūpinātas paprikas pulvera
Gatavošana:
1. Tomātus sagriez nelielos gabaliņos.
2. Lej pannā olīveļļu un uzkarsē. Cep tajā tomātus, līdz tie sašķīduši.
3. Liec klāt vistas fileju un pārējās sastāvdaļas. Maisi, lai krēmsiers izšķīst un mērce sāk mest burbuļus. Pasniedz ar rīsiem vai makaroniem.
Saldskābā apelsīnu mērce
Apelsīnu sulas vietā der arī ananasu vai ābolu sula. Šo mērci var pagatavot iepriekš un uzglabāt ledusskapī 2 nedēļas. Noderēs arī pie cepešiem vai grilējumiem.
20 minūtes
4 personām
Sastāvdaļas:
400 g ceptas vistas filejas
150 ml apelsīnu sulas
80 g brūnā cukura
50 ml ābolu etiķa
3 ēdk. kečupa
2 ēdk. sojas mērces
1 ēdk. cietes
3 ēdk. auksta ūdens
Gatavošana:
1. Samaisi cieti ar ūdeni un noliec malā.
2. Sajauc katliņā apelsīnu sulu ar etiķi, cukuru, kečupu un sojas mērci. Uzvāri un pārliecinies, ka cukurs ir izšķīdis. Iebiezini mērci ar cieti.
3. Liec mērcē cepto vistu un izkarsē. Pasniedzot var pārkaisīt ar sakapātu kinzu.