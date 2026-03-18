Kausētais siers: kas tajā labs un kā pagatavot mājās
Kausētajam sieram nudien netrūkst fanu, kuri gatavi to ēst gan uz brokastu maizes vai ar kādām uzkodām launagā, gan arī iejauktu zupā vai mērcē. Pagatavot sieru ir viegli.
Kausētais siers ir viens no jaunākajiem produktiem plašajā sieru pasaulē – pirmoreiz radīts pagājušā gadsimta sākumā,1911. gadā Šveicē. Par tā izveidotāju uzskata Valteru Gerberu, un šī prečzīme Gerber tagad ir pazīstama visā pasaulē. Vēlākajos gados dažādas kausētā siera variācijas – plāksnītes, trīsstūrīši, kubiņi – tapušas arī citās valstīs.
Kausētā siera ražošanas process nav nedz ilgs, nedz sarežģīts: parasto sieru, vienkāršoti sakot, sarīvē, samaisa ar emulģējošiem sāļiem un karsē, līdz kļūst šķidrs, pēc tam iepilda veidnēs, lai atkal sabiezē. Kausētais siers var būt ražots tikai no vienas šķirnes siera vai arī no vairākiem sieriem. Bieži tiek pievienotas garšvielas, zaļumi un citas piedevas, piemēram, sēņu, šķiņķa, dārzeņu gabaliņi. Kausēto sieru pilda trauciņos, fasē kā trīsstūrīšus un kubiņus, arī kā šķēlītes un plāksnītes – ērtai un universālai lietošanai.
Tiem ir savas labās un ne tik labās īpašības. Pozitīvi, ka kausēto sieru var izmantot daudzveidīgi, sākot ar brokastu maizītēm, burgeriem un picām, turpinot ar pīrādziņiem, mafiniem, sacepumiem un sautējumiem un beidzot ar zupām un mērcēm. Slikti, ka šo sieru bieži vien gatavo nevis no kvalitatīviem sieriem, kā tiek reklamēts, bet no atlikumiem, to vilto un tam pievieno sāļus, kas bojā veselību.
Pagatavo kausēto sieru mājās!
100 g trekna skābā krējuma
50 g saldā krējuma
50 g sviesta
60 g Goudas siera
40 g Čedaras siera
20 g cietā siera (piemēram, Parmas siera)
garšvielas pēc izvēles
1. Sierus sarīvē skaidiņās.
2. Katliņā izkausē sviestu, pievieno saldo krējumu un uzvāri.
3. Pieber sieru un maisot karsē, līdz tas izkūst un kļūst šķidrs.
4. Pievieno garšvielas, ja vēlies, vēlreiz uzvāri un noņem no uguns.
5. Pievieno skābo krējumu un sparīgi sakul.
6. Iepildi piemērotā traukā un atstāj, lai atdziest un sabiezē.
Ņem vērā!
▪ Pašu gatavota siera saldums vai pikantums ir atkarīgs no siera šķirnēm, kuras izmanto. Ja kausē cietos sierus, kas bieži vien ir sāļi, tad sāli, iespējams, nevajadzēs pievienot.
▪ Ja siers ledusskapī kļuvis pārāk stingrs un grūti ziežams, var iekult nedaudz saulespuķu vai citas eļļas.
▪ Ja vēlas sieru ar piedevām, pašās beigās iekuļ sakapātus garšaugus, šampinjonus, kaltētus tomātus, šķiņķa, dārzeņu gabaliņus u. c.
2 ātrās idejas
- Uz maizes šķēles uzzied majonēzi, uzliec šķēli vārīta šķiņķa vai gabaliņos saplucinātu ceptu vistas gaļu, konservēta ananasa šķēli un kausētā siera plāksni. Liec 180 grādu karstā cepeškrāsnī un cep, līdz siers izkūst.
- Lielām šampinjonu galviņām izlauz kātus un cepurītēs ieliec nedaudz kausētā siera. Ietin alumīnija folijā, liec uz grila un cep apmēram 10 minūtes. Ja šampinjoni lieli, ietin katru atsevišķi, tad pildījums neiztecēs.