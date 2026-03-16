Izmēģini! Pašu sālīta un marinēta skumbrija
Mielojies ar pašu iesālīto skumbriju un pāri palikušo zivi pēc tam iemarinē kopā ar sīpoliem. To varēs arī ilgāk uzglabāt.
Gan sālīta, gan marinēta skumbrija labi garšo uzkodās un kopā ar vārītiem vai ceptiem kartupeļiem.
6-8 porcijas
15 minūtes + 12 stundas marinēšana
Sastāvdaļas:
- 2 prāvas skumbrijas
- 1–2 sīpoli
- 300 ml augu eļļas
- 200 g sāls + 1 tējk.
- 200 g cukura + 1 ēdk.
- 200 ml ūdens
- 1–2 ēdk. 9 % etiķa
- fenheļa un diļļu sēklas, melno un smaržīgo piparu graudiņi, lauru lapa
Gatavošana:
1. Skumbrijām nogriez galvu un iztīri iekšas. Zivis rūpīgi noskalo un nosusini.
2. Samaisi 200 g sāls ar 200 g cukura. Zivis no visām pusēm ierīvē ar šo maisījumu un liec bļodā. Pārber ar atlikušo maisījumu un ieliec ledusskapī uz 10–12 stundām.
3. Pēc tam zivis noskalo. Sālītās skumbrijas jau ir gatavas un ēdamas.
4. Pagatavo marinādi: katlā uzvāri ūdeni un etiķi, pievieno atlikušo sāli, cukuru un garšvielas.
5. Sālītās skumbrijas sagriez gabalos, sīpolus – ripās un liec burkā.
6. Pārlej ar remdenu marinādi, uzliec vāku un uzglabā ledusskapī.
Siļķe sinepju marinādē
2 izķidātas siļķes
3 sīpoli
250 ml ūdens
4 ēdk. saulespuķu eļļas
3 ēdk. 9 % etiķa
2 ēdk. gatavu sinepju
2 tējk. cukura
2 tējk. sāls
1. Siļķes sadali filejās, pēc tam sagriez gabaliņos. Nomizotus sīpolus pārgriez uz pusēm, pēc tam sagriez plānās šķēlēs.
2. Pagatavo marinādi: ūdeni sakul ar sinepēm, etiķi, eļļu, sāli un cukuru.
3. Bļodā liec siļķu gabaliņus un sīpolus, uzlej marinādi un samaisi.
4. Uzliec slogu un vismaz uz 12 stundām ieliec ledusskapī.
Siļķe majonēzes mērcē
2 izķidātas siļķes
1 liels sīpols
4 ēdk. majonēzes
4 ēdk. saulespuķu eļļas
2 ēdk. 9 % etiķa
1–2 lauru lapas
1 tējk. cukura
1 tējk. sāls
1. Siļķes sadali filejās, pēc tam sagriez gabaliņos. Nomizotu sīpolu pārgriez uz pusēm, pēc tam sagriez plānās šķēlēs.
2. Pagatavo marinādi: eļļu sakul ar majonēzi, etiķi, sāli un cukuru.
3. Bļodā liec siļķu gabaliņus, sīpolus un lauru lapas. Pievieno marinādi un samaisi.
4. Uzliec slogu un vismaz uz 12 stundām ieliec ledusskapī.