Latvijā ieradies trešais "airBaltic" repatriācijas reiss no Dubaijas
Svētdienas rītā plkst. 8.29 Rīgā ielidojis trešais Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" repatriācijas reiss no Dubaijas.
"Mājup atgriezies jau trešais īpašais lidojums no Dubaijas. Sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Satiksmes ministriju turpinām darbu, lai palīdzētu arvien vairāk latviešus atgādāt mājās - nākamais lidojums jau šovakar!" vietnē "X" norāda lidsabiedrība.
Mājup atgriezies jau trešais īpašais lidojums no Dubaijas 🇱🇻 Sadarbībā ar Latvijas Republikas @Arlietas un @Sat_Min turpinām darbu, lai palīdzētu arvien vairāk latviešus atgādāt mājās - nākamais lidojums jau šovakar! pic.twitter.com/MibCRiu4us— airBaltic (@airBaltic) March 8, 2026
Sākotnēji "airBaltic" reisam "BT7756" no Dubaijas Al Maktuma starptautiskās lidostas bija jāizlido plkst. 17.20 pēc Latvijas laika jeb plkst. 19.20 pēc Dubaijas laika, taču tas aizkavējās par vairāk nekā četrām stundām un izlidoja plkst. 22.44 pēc Latvijas laika. Lidojums uz Rīgu notika ar tehnisko pieturu Iraklijā, Grieķijā. Reisā bija plānots nodrošināt 147 sēdvietas. No Iraklijas repatriācijas reiss izlidoja plkst. 5.04 pēc Latvijas laika un ieradās Rīgā plkst. 8.29.
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā netālu no Dubaijas starptautiskās lidostas A termināļa uzsprāga drons, ko, domājams, palaida Irāna. Sākotnēji “Emirates Airlines” paziņoja, ka lidojumi ir pārtraukti, taču vēlāk paziņojums tika dzēsts un aizstāts ar informāciju, ka lidojumi ir atsākti.
Kā pieteikties resam?
Lidsabiedrībā skaidro, ka pasažieriem, kuri ir iesnieguši pieteikumu kādam no izziņotajiem repatriācijas lidojumiem, nav nepieciešams pieteikties atkārtoti. Vairāku pieteikumu iesniegšana palēnina izskatīšanas laiku un neietekmē apstrādes secību. Pasažieriem, kuri nav pieteikušies lidojumam, jāizpilda pieteikuma forma "https://www.research.net/r/airbaltic_special_flight_lv?lang=lv".
Reisam var pieteikties Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, kā arī Latvijas pilsoņu vai nepilsoņu ģimenes locekļi. Prioritāri šo iespēju paredzēts izmantot mazāk aizsargāto personu kategorijām - ģimenēm ar maziem bērniem, nepilngadīgām personām, cilvēkiem ar veselības vai kustību traucējumiem.
Pasažieriem nav jādodas uz lidostu, kamēr nav saņemts individuāls apstiprinājums par iekļaušanu konkrētā lidojuma pasažieru sarakstā un lidojumā. Lidsabiedrība turpina sekot līdzi notikumu attīstībai Tuvo Austrumu reģionā un uztur sadarbību ar nacionālajām un starptautiskajām institūcijām. Tomēr, ņemot vērā strauji mainīgos apstākļus, reisa izpildē var tikt ieviestas izmaiņas. Šādos gadījumos pasažieri tiks savlaicīgi informēti.