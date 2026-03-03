Divas vienkāršas receptes ar Āzijas garšu: iesaka šefpavārs
Šefpavārs Lauris Aleksejevs atklāj divas vienkārši pagatavojamas receptes, kas būs pa spēkam arī iesācējam virtuvē.
Lai iedvesmotu izmēģināt ko jaunu un drosmīgāku ikdienas maltītēs, “Maxima Latvija” Āzijas dienu ietvaros kopā ar šefpavāru Lauri Aleksejevu piedāvā divas gardas un pavisam vienkārši pagatavojamas receptes – sulīgus pīles stilbiņus teriyaki BBQ mērcē ar mango un viegli apceptu tunča fileju ar ponzu glazūru.
“Āzijas virtuves pamatā ir līdzsvars – salds, sāļš, skābs un pikants vienā šķīvī. Pat ar dažām kvalitatīvām sastāvdaļām var panākt ļoti izteiksmīgu rezultātu. Šīs receptes ir piemērotas gan tiem, kuri vēlas pārsteigt viesus, gan tiem, kuri vienkārši grib ikdienas vakariņās ieviest jaunas garšas,” iedrošina šefpavārs.
Pīles stilbiņi teriyaki BBQ mērcē ar mango
Sastāvdaļas:
2 pīles stilbiņi
4 ēdamkarotes BBQ teriyaki mērces
2 gab. šalotes sīpoli
5 g svaiga koriandra
1 svaigs mango
1 ēdamkarote sezama sēklu
svaigs čili pipars
Pagatavošana:
Pīles stilbiņus vāra uz lēnas uguns viegli sālītā ūdenī, līdz tie kļūst mīksti.
Pīles stilbiņus atdzesē, atdala no kaula un apziež ar BBQ teriyaki mērci.
Pārkaisa ar sezama sēklām un cep sakarsētā cepeškrāsnī, līdz izveidojas kraukšķīga garoziņa.
Pasniedz ar svaigi sagrieztu mango, dekorē ar koriandra lapām un smalki sakapātu čili piparu un sīpolu.
Tunča fileja ar ponzu glazūru
Sastāvdaļas:
400 g (2 gab.) svaigas tunča filejas
100 ml ponzu mērce
150 g pak choi jeb Āzijas kāposta
1 gab. sarkanā sīpola
2 ēdamkarotes brūnā cukura
5 g svaigas piparmētras
Sāls
Pagatavošana:
Ponzu mērci kopā ar brūno cukuru uzvāra, vāra līdz tā samazinās līdz aptuveni divām trešdaļām no sākotnējā apjoma.
-
Tunča fileju apcep uz ļoti sakarsētas pannas apmēram 20 sekundes no katras puses, lai vidus saglabātos maigi rozā.
-
Sagriež šķēlēs un pārlej ar ponzu glazūru.
-
Pasniedz ar smalki sagrieztu pak choi kāpostu, salmiņos sagrieztu sarkano sīpolu un sakapātām piparmētrām. Sāli pievieno pēc garšas.