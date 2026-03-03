Keita Mosa pārsteidz skatītājus Milānas modes nedēļas skatē ar tērpu, kas pikanti atsedz viņas stringu biksītes
Deviņdesmitajos gados populārā supermodele Keita Mosa ar rotaļīgu izaicinājumu atgriezusies Milānas modes nedēļas uzmanības centrā. Šā gada janvārī viņa atzīmēja savu 52. dzimšanas dienu, bet skatē bija tikpat žilbinoša un provokatīva kā slavas ziedu laikos pirms 30 gadiem.
Aizvadītās nedēļas nogalē britu supermodele Keita Mosa atkal kāpa uz mēles, lai piedalītos “Gucci” skatē, demonstrējot drosmīgu tērpu. Keita ar sev raksturīgo pārliecinošo soli defilēja mirdzošā melnā kleitā ar augstu apkakli un garajām piedurknēm.
Viņas rokās bija sudrabota vakara somiņa, bet ausīs – sudraba auskari. Mati bija ieveidoti viegli izspūrušos viļņos, bet grims – ar izteiksmīgu, dūmakainu acu akcentu.
No priekšpuses kleita varēja šķist samērā atturīga, taču no aizmugures tā atklāja pavisam citu ainu – dziļais izgriezums sniedzās zem gurniem, atsedzot melnas stringu biksītes ar mirdzošu “Gucci” logotipu, kā redzams žurnāla “Vogue” publicētajā video no skatītāju rindām.
Sirsnīgs mātes un meitas brīdis Londonas modes nedēļā
Londonas modes nedēļā modele piedzīvoja sirsnīgu mātes un meitas brīdi. Pirmdien, 23. februārī, Keita un viņas 23 gadus vecā meita, modele Lila Mosa, redzētas sēžam blakus “Burberry” modes skatē, kad zīmols prezentēja savu 2026. gada rudens “ready to wear” (“gatavs valkāšanai”) kolekciju.
Abas sēdēja līdzās citām slavenībām, tostarp dziedātājai Olīvijai Dīnai, aktrisei Deiziju Edgarai-Džounsai un aktierim Stellanam Skašgordam, vērojot kolekciju, kurā dominēja klasiskie lietus mēteļi jeb trenči, kurus dizainējis “Burberry” galvenais radošais direktors Daniels Lī.
Vienā no pasākuma fotogrāfijām redzams, kā Keita apskāvusi sev līdzīgo meitu, kamēr abas smaidot sarunājas. Modes skatē māte un meita bija izvēlējušās saskaņotus tēlus. Keita bija tērpusies viscaur melnā – virs zīda “slip” mini kleitas viņa bija uzvilkusi trenci. Tēlu papildināja pieskaņotas augstpapēžu kurpes, divas masīvas sudraba kaklarotas un izteiksmīgi, gari auskari.
Savukārt Lila bija izvēlējusies līdzīga stila mēteli bēšā tonī, kas bija aizpogāts līdz pašai augšai. Mēteli rotāja tumšas pogas un melnas lentes detaļas, ko viņa saskaņoja ar čūskādas raksta augstpapēžu kurpēm.
Lila, kura Keitai ir kopīga ar bijušo partneri Džefersonu Haku, modes nedēļas piedzīvojumus atspoguļoja arī savos “Instagram” stāstos, tostarp daloties ar fotogrāfiju no “Burberry” skates un pievienojot Lielbritānijas karoga emocijzīmi. Savukārt pie lietus dienas fotogrāfijas viņa rakstīja: “Vakar Londona bija skaista.” Bet nākamajā ierakstā, kurā redzamas zilas debesis, viņa piebilda: “Šodien Londona vēl skaistāka!!!! Sveikas, zilās debesis.”