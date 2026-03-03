Avoti: Epstīns negribēja ar Diddy neko kopīgu, kaut gan reperis uz šādu tikšanos piekristu uzreiz
ASV mūzikas moguls Šons “Diddy” Kombss, kurš šobrīd izcieš sodu Federālajā labošanas iestādē Fortdiksā, Ņūdžersijā, šķiet, nav bijis cieši saistīts ar mirušo seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu — un tam, kā ziņots, esot vairāki iemesli.
Kamēr pēc ASV Tieslietu departamenta 2026. gada 30. janvārī publiskotajiem dokumentiem, kas saistīti ar mirušo finansistu, arvien vairāk slavenību un ietekmīgu personu nonāk uzmanības lokā, apkaunotais mūzikas magnāts, kā norādīts, nav viens no tiem — kaut gan par viņu jau ilgstoši izskan pretrunīgi vērtējumi.
Žurnālista Roba Šutera “Naughty But Nice” Substack ierakstā kāds avots apgalvoja: “Epstīns negribēja ar Diddy neko kopīgu. Viņš turēja Diddy pa gabalu. Epstīnam patika klusa vara — akadēmiķi, finansisti, politiķi,” sacīja kāds avots. “Diddy bija naktsdzīve, spožums un slavenību šovs. Tā nebija Epstīna pasaule.”
Lai gan gan Kombss, gan Epstīns (kurš 2019. gada 10. augustā 66 gadu vecumā savā cietuma kamerā izdarīja pašnāvību) esot bijuši iesaistīti līdzīgā nelikumīgā rīcībā, mirušais uzņēmējs, kā apgalvots, “nebija ieinteresēts”.
Tomēr, kāds cits avots apgalvoja: “Diddy uz šādu tikšanos piekristu momentā. Pieeja privātajai lidmašīnai, tās telpas? Protams.”
Saskaņā ar vienu no Šutera avotiem: “Tev jābūt tiešām ļoti sliktam, ja pat Džefrijs nevēlas ar tevi neko kopīgu.”
“Bad Boy Records” dibinātājs Šons “Diddy” Kombss, iespējams, paliks aiz restēm Fortdiksā līdz 2028. gada 4. jūnijam. Kombss dzīvo kopmītņu tipa telpā kopā ar vēl deviņiem vīriešiem un strādā kapelas bibliotēkā.
Tiesas procesa laikā Kombss, kurš savu vainu ar seksu saistītajos smagos noziegumos noliedza, tika atzīts par nevainīgu reketiera sazvērestībā un cilvēku tirdzniecībā seksuālai ekspluatācijai, taču atzīts par vainīgu divos punktos par pārvadāšanu prostitūcijas nolūkā. Viņam piesprieda 50 mēnešu (vairāk nekā četru gadu) cietumsodu.
ASV prezidents Donalds Tramps sacīja, ka Kombss viņam nosūtījis vēstuli, lūdzot apžēlošanu, taču 79 gadus vecais prezidents norādīja, ka šādu iespēju neapsvērs.