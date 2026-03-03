No 4. marta Rīgā aizliegts atrasties uz ledus.
Runā Rīga
Šodien 15:44
Rīgā aizliegts atrasties uz visu ūdenstilpju ledus
Ņemot vērā laikapstākļus, meteoroloģiskās prognozes un to, ka uz ūdens neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta, no rītdienas, 4. marta, stāsies spēkā aizliegums atrasties uz visu Rīgas administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju un jūras piekrastes ūdeņu ledus.
Rīgas pašvaldības policija paaugstinātas bīstamības periodā aicina iedzīvotājus neapdraudēt savu veselību un dzīvību, nekāpjot uz ledus, kā arī rūpīgi pieskatīt bērnus un nebūt vienaldzīgiem pret apkārtējo drošību.
"Ja pamanāt kādu personu uz ledus, lūgums nekavējoties informēt policiju, zvanot pa tālruni 110," likumsargi aicina.
Atbildība par atrašanos uz ledus laikā, kad tas ir aizliegts, paredzēta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par šādu pārkāpumu var tikt izteikts brīdinājums vai piemērots naudas sods līdz 100 eiro.