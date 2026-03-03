Jelgavas novada iedzīvotājus aicina laikus sagatavoties iespējamiem plūdiem
Paaugstinoties gaisa temperatūrai, prognozējams ūdens līmeņa kāpums, un atsevišķās teritorijās var būt gaidāmi plūdi, vēsta Jelgavas novada pašvaldība.
Tiek ziņots, ka Jelgavas novada pašvaldība ir gatava reaģēt un sniegt palīdzību, taču arī iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas plūdu riska zonās, ir svarīgi laikus sagatavoties.
Aicina sekot līdzi meteorologu prognozēm un pārliecināties, vai jūsu īpašumu apdraud plūdi. Latvijas plūdu riska un draudu karte pieejama Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs mājaslapā.
Prakstiski padomi, ja jūsu īpašums atrodas applūšanas riska zonā:
- pārvietojiet mantas un elektroierīces no pagraba uz augstākiem stāviem;
- sagatavojiet pārtikas, dzeramā ūdens un pirmās nepieciešamības preču krājumus;
- saglabājiet operatīvo dienestu un pašvaldības kontaktus;
Aicina sekot līdzi situācijas attīstībai savā apkārtnē.
Laikapstākļiem strauji mainoties, ja ārkārtas situācijā nepieciešama palīdzība, iedzīvotājus aicina sazināties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (pa tālr. 112), Jelgavas novada Pašvaldības policiju (pa tālr. 63012254, 20029099) vai attiecīgā pagasta pārvaldi.