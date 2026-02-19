Ja tava virtuve vairs nešķiet mājīga, var palīdzēt šīs maciņam draudzīgās idejas
Pirmajā acu uzmetienā šķiet, ka virtuvē ir viss nepieciešamais – sadzīves ierīces darbojas, ir pietiekami daudz vietas, tomēr kaut kas šķiet ne līdz galam pareizi. Šāda situācija nav retums – daudziem virtuves, pat ja tās lieliski pilda savu funkciju, vairs nav tikai telpa ēdiena gatavošanai.
Nesen veiktas aptaujas rezultāti liecina, ka gandrīz 4 no 10 Latvijas iedzīvotājiem virtuvi izmanto ģimenes kopābūšanai vai viesu uzņemšanai, bet citi – darbam vai mierpilnam laikam vienatnē. Interjera dizainers skaidro, kādi ir biežākie iemesli, kāpēc virtuve var šķist novecojusi, un dalās ar pieejamiem risinājumiem, kas palīdz atsvaidzināt tās interjeru.
IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darjus Rimkus saka, ka viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc virtuve vairs nešķiet tik aicinoša un ērta kā agrāk, ir tas, ka reiz izvēlētie risinājumi vairs neatbilst mūsdienu dzīvesveidam. “Dzīve mainās. Mainās ēšanas paradumi, ikdienas ritms un grafiks, kā arī vajadzības un gaume interjera dizainā un risinājumos. Daudzus gadus virtuves galvenā funkcija bija nodrošināt vietu ēdiena gatavošanai, bet mūsdienās tā ir kļuvusi par daudzu mājokļu centru – vietu, kur tiek pieņemti ģimenes lēmumi un tā kalpo arī darbam vai hobijiem,” viņš norāda.
Akcenti, kas līdzsvaros vizuāli piesātinātu interjeru
Interjera dizainers norāda, ka virtuve ar laiku var sākt šķist vizuāli smagnēja, ja tajā ir pārāk daudz dekoratīvu detaļu. “Izteiksmīgi ornamentētas skapīšu fasādes, spīdīgi rokturi vai mozaīkas flīzes – īpaši, ja tas viss apvienots vienā telpā – rada tā dēvēto vizuālo troksni, kas pastiprina nekārtības sajūtu un prasa vairāk kopšanas. Vizuāli tas arī mēdz samazināt telpu, jo īpaši tad, ja tā jau ir kompakta,” saka Rimkus.
Lai telpa varētu “elpot”, viņš iesaka atbrīvot darba virsmas, atstājot uz tām tikai ikdienā nepieciešamo. Eļļas, garšvielas un virtuves piederumus var sakārtot uz estētiskas paplātes vai vienotās kastītēs – tā viss izskatās pārdomāti, nevis haotiski. Līdzīgs princips attiecas arī uz atvērtiem plauktiem – sauso produktu uzglabāšana caurspīdīgās burkās vai glītu krūžu izvietošana piešķir telpai sakoptu un harmonisku izskatu. Vienlaikus interjeru palīdz līdzsvarot arī mīksti, bet praktiski tekstilizstrādājumi – virtuves dvielis vai mazgājams paklājiņš, kas vizuāli mīkstina masīvos skapīšus un aukstās flīzes. Savukārt tumšāku toņu fasādes lieliski papildina minimālistiski matēta metāla rokturi – tie piešķir telpai mūsdienīgu un vieglāku noskaņu.
Papildu apgaismojums – veids, kā atdzīvināt virtuvi
Ļoti liela nozīme noskaņas radīšanā ir apgaismojumam. Ar vienu griestu lampu bieži vien šķiet pietiekami, taču tā nereti rada ēnas uz darba virsmām – tieši tur, kur laba gaisma ir visvairāk nepieciešama. Ja gaisma nāk tikai no viena punkta, virtuve var šķist plakana pat tad, ja tās iekārtojums ir mūsdienīgs. “Lai ēdiena gatavošana kļūtu ērtāka, bet telpa kopumā – siltāka un dzīvīgāka, iesaku apvienot vispārējo apgaismojumu ar mērķētākiem risinājumiem. Piemēram, LED sloksnēm zem skapīšiem vai pat ar baterijām darbināmiem gaismekļiem, kurus var viegli piestiprināt bez urbšanas,” saka interjera dizainers.
Par maz kontaktligzdu, par daudz ierīču
Nepietiekams kontaktligzdu skaits dažādām virtuves ierīcēm ir vēl viens ļoti izplatīts izaicinājums daudzās virtuvēs. Tomēr interjera dizainers iesaka nepaļauties uz pagarinātājiem, bet meklēt citus, pārdomātākus risinājumus. “Ja kontaktligzdu ir maz, vērts domāt nevis par fiksētu iekārtojumu, bet par nelielām, elastīgām zonām. Šauri virtuves ratiņi var kļūt par mobilu darba staciju un vietu mazākajām virtuves ierīcēm. Tos var vienkārši novietot pie esošās rozetes, kad tiek izmantota tējkanna vai blenderis, un pēc tam pastumt malā, lai telpa saglabātu plašuma sajūtu,” iesaka D. Rimkus.
Praktiski risinājumi – vienmēr aktuāli
Aptaujas rezultāti rāda, ka 21 % Latvijas iedzīvotāju tuvākā gada laikā plāno atjaunot savu virtuvi. Interjera dizainers norāda, ka gan jaunas virtuves plānošanā, gan esošās atsvaidzināšanā galvenais ir praktiskums.
“Pirms pievērsties krāsām un apdares materiāliem, vērts dažas dienas vienkārši pavērot, kā virtuve tiek izmantota,” iesaka interjera dizainers. “Ievērojiet, kā pārvietojas ģimenes locekļi, kuros brīžos telpa ir visnoslogotākā, kuri risinājumi šķiet ērti un kuri – neērti. Kad atbildes uz šiem jautājumiem ir skaidras, sapņu virtuves plānošana kļūst daudz vienkāršāka.”