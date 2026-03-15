Arina Sabaļenka ar trofeju (foto: Scanpix / AP)
Vakar 22:44
Smagā cīņā Sabaļenka kļūst par Indianvelsas "WTA 1000" turnīra uzvarētāju
Pasaules pirmā rakete sieviešu tenisā baltkrieviete Arina Sabaļenka svētdien, finālā izcīnot uzvaru trešā seta taibreikā, triumfēja Indianvelsas "WTA 1000" turnīrā. Finālā, cīņai ilgstot divas ar pusi stundas, Sabaļenka ar 3-6, 6-3, 7-6 (8:6) uzvarēja Kazahstānas tenisisti Jeļenu Ribakinu (WTA 3.).
Abas tenisistes šosezon tikās arī Austrālijas atklātā čempionāta finālā, kurā trīs setos pārāka bija Ribakina.
Indianvelsas "ATP 1000" vīriešu turnīra finālā svētdien spēkosies planētas otrā rakete itālis Janniks Sinners un krievs Daņiils Medvedevs (ATP 11.).
Jau ziņots, ka Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko (WTA 26.) Indianvelsas turnīrā nepārvarēja trešo kārtu, ar 6-4, 3-6, 2-6 zaudējot ar piekto numuru izsētajai amerikānietei Džesikai Pegulai.
Pērn vīriešu vienspēļu turnīrā Indianvelsā triumfēja Džeks Dreipers no Lielbritānijas, bet sieviešu sacensībās labākā bija krieviete Mirra Andrejeva.