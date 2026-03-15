Dāvis Bertāns
Pēc divu mēnešu pauzes Dāvis Bertāns atgriežas laukumā un palīdz "Dubai" sakaut Belgradas "Crvena zvezda"
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns svētdien Adrijas līgas mačā izcēlās ar 11 punktiem, viņa pārstāvētajai "Dubai" izcīnot panākumu. Dubaijas komanda mājinieku lomā ar 114:91 (37:25, 26:18, 27:24, 24:24) uzvarēja Belgradas "Crvena zvezda".
Bertāns, aizvadot pirmo maču kopš janvāra vidus, laukumā bija 13 minūtes un 23 sekundes un realizēja trīs no pieciem tālmetieniem un divus soda metienus. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, viena kļūda, četras piezīmes un viens izprovocēts sods, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +5 un efektivitātes koeficientu astoņ.
"Dubai" rindās rezultatīvākais ar 21 punktu un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Dveins Beikons, bet Belgradas komandā ar 18 punktiem izcēlās Stefans Miljenovičs.
Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ "Dubai" maču savā laukumā aizvadīja Sarajevā.
Labāko astoņu komandu grupā "Dubai" ar 17 uzvarām 19 spēlēs atrodas otrajā pozīcijā.