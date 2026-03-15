Klīstot baumām par Modžtabas Hameneji kritisko stāvokli, Kuveitas laikraksts apgalvo, ka viņš slepeni aizvests uz Maskavu
Irānas jaunais augstākais vadonis Modžtaba Hameneji, kurš publiski nav ne redzēts, ne dzirdēts kopš kara sākuma, un tiek pat baumots par viņa nāvi, stingrā slepenībā aizvests uz Maskavu pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina personiska ierosinājuma. Šādu apgalvojumu publicējis Kuveitas laikraksts “Al-Jarida”.
Publikācijā apgalvots, ka Modžtaba Hameneji tika smagi ievainots jau pirmajā ASV un Izraēlas triecienu dienā 28. februārī, kad tika likvidēts Irānā kopš 1989. gada valdījušais viņa tēvs Ali Hameneji. Krievijas diktators Irānai izteica personisku piedāvājumu viņu ārstēt Maskavā.
Atsaucoties uz “Al-Jarida” publikāciju, britu laikraksts “The Sun” vēsta, ka Irānas jaunā augstākā vadoņa evakuācija notikusi visstingrākajā slepenībā, viņš ar Krievijas militāro lidmašīnu nogādāts Maskavā un sekmīgi operēts kādā no Putina lepnajām rezidencēm. Šī informācija nav apstiprināta, taču “Al-Jarida” norāda, ka tās avots ir “augsta ranga persona, kas pietuvināta jaunajam Irānas augstākajam vadonim”.
Šī informētā persona apgalvojusi, ka Hameneji tika smagi ievainots vienā no pirmajiem sprādzieniem kara pirmajā dienā. Viņa ievainojumu ārstēšanai bija nepieciešama labi aprīkota specializēta slimnīca, ko Irānā nav iespējams nodrošināt nepārtraukto uzlidojumu laikā.
Tiek ziņots, ka Putins ceturtdienas telefonsarunā piedāvājis ārstēt jauno diktatoru, un jau tajā pašā vakarā Hameneji pārvests uz Krieviju.
Nesen “The Sun” ziņoja, ka Modžtaba Hameneji tika iecelts par tēva pēcteci, par spīti kritiskajiem ievainojumiem. Avoti laikrakstam “The Sun” pavēstīja, ka 56 gadus vecais Modžtaba zaudējis vismaz vienu kāju, kā arī guvis nopietnus kuņģa vai aknu bojājumus.
Mēģinājumā slēpt ievainotā Modžtabas stāvokli Irānas valsts televīzija pārraidīja it kā viņa pirmo paziņojumu kopš nākšanas pie varas. Diktora nolasītajā paziņojumā teikts, ka Irāna nevilcināsies “atriebt irāņu asinis”, kas tikušas izlietas, un solīja turpināt uzbrukumus Dubaijai un bloķēt svarīgo Hormuza šaurumu.
Pagājušajā nedēļā “The Sun” avots Irānas galvaspilsētā Teherānā apgalvoja, ka Modžtaba atrodas intensīvās terapijas nodaļā Sinas universitātes slimnīcā. Avots — kurš drošības apsvērumu dēļ vēlējās palikt anonīms — spēja apiet gandrīz pilnīgo interneta blokādi Irānā un nosūtīt ziņas trimdā dzīvojošam disidentam Londonā. Viņš nav mediķis, taču pazīst slimnīcas traumatoloģijas nodaļas darbiniekus, kuri viņam stāstījuši, ka Modžtaba ir “ļoti smagā” stāvoklī un atrodas ārsta Mohammada Rezas Zafargandi aprūpē. “Viena vai pat divas viņa kājas ir amputētas. Viņa aknas vai kuņģis arī ir plīsuši. Acīmredzot viņš ir arī komā,” stāstījis šis avots.
Arī ASV prezidents Donalds Tramps nekliedēja baumas, vai Hameneji ir vēl dzīvs, tikai apgalvoja, ka “Irāna vēlas noslēgt vienošanos”. “Es nezinu, vai viņš vispār ir dzīvs,” izteicās Tramps. “Līdz šim neviens nav spējis viņu parādīt.”
Savukārt Irāna uzstāj, ka jaunais augstākais vadonis ir sveiks un vesels. Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči paziņojis, ka Hameneji ir “pie labas veselības” un “pilnībā kontrolē situāciju”.
Izraēla savulaik paziņojusi, ka centīsies likvidēt arī viņu.