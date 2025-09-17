Ar ko notīrīt taukainos traipus no virtuves skapīšiem? Līdzekļu saraksts
Lai arī cik efektīvs ir tvaiku nosūcējs, lai arī gatavošanas laikā ir vaļā logs, uz virtuves skapīšiem un citām virsmām neizbēgami veidojas taukaini nosēdumi. Virtuves ikdienas uzkopšanas laikā reti kurš mazgā arī skapīšus, tāpēc reizi pa reizei nākas rīkot īpašo skapīšu tīrīšanas dienu un tikt galā ar taukainajiem traipiem.
* Dažkārt notīrīt taukainos traipus var ar siltā ūdenī samitrinātu mikrošķiedras drānu vai ar mitrajām salvetēm, kas paredzētas virtuves tīrīšanai. Tāpēc vispirms pamēģini nomazgāt taukus bez speciālajiem līdzekļiem – iespējams, ar to pietiks.
* Ja nolem skapīšus mazgāt ar sadzīves ķīmiju, izvēlies saudzējošus tīrošos līdzekļus, kuru sastāvā nav hlora un citu agresīvu vielu.
* Virtuves mēbeļu mazgāšanai izmanto mīkstus sūkļus, mikrošķiedras drāniņas un birstes ar mīkstiem sariem. Ja neesi droša par kāda līdzekļa iedarbību, veic testu – uzklāj nelielu devu uz ne pārāk pamanāmas virtuves mēbeļu daļas un vēro reakciju. Ja pēc laika ar virsmu viss kārtībā, droši vari to izmantot.
Ņem talkā tautas līdzekļus
* Samitrini spirtā sūkli vai drānu un ar to tīri skapīšus. Ik pa laikam izskalo sūkli un rūpīgi izspied. Vēl ērtāk būs, ja spirtu ieliesi pulverizatorā un izsmidzināsi tieši uz traipiem. Kad visi skapīši atbrīvoti no netīrumiem, noslauki tos ar tīrā ūdenī samitrinātu drāniņu.
* Diezgan efektīvs līdzeklis ir galda etiķis, jo tas tiek galā pat ar veciem tauku traipiem.
Atšķaidi etiķi (9 %) ar ūdeni proporcijā 1:1. Uzklāj šķīdumu uz netīrumiem ar sūkli, drānu vai pulverizatoru un parīvē. Pēc tam nomazgā pārpalikumus ar tīru, mitru drānu un noslauki sausu.
* Pārtikas soda der flīžu, darba virsmas mazgāšanai. Mēbeļu fasādēm, kas ir gatavotas no MDF plātnēm vai koka, skapīšiem ar lakotu vai emaljētu pārklājumu, kā arī marmora darba virsmām soda ir pārāk agresīva, tāpēc labāk neriskē un izmanto saudzējošāku līdzekli.
Izšķīdini 4 ēdk. sodas 1 l silta ūdens. Svarīgi, lai šķīdumā nepaliktu graudiņi, kas var saskrāpēt virsmas. Uzklāj šķīdumu ar sūkli vai pulverizatoru uz tauku traipiem un atstāj uz 2–3 minūtēm. Pēc tam notīri netīrumus, nomazgā līdzekļa pārpalikumus ar mitru drānu un nosusini mēbeles.
* Citronskābe un trauku mazgājamais līdzeklis ir universāls līdzeklis, kas piemērots jebkuru virsmu tīrīšanai.
1 l silta ūdens izšķīdini 1 ēdk. citronskābes un pievieno dažus pilienus trauku mazgājamā līdzekļa. Ielej līdzekli pulverizatorā, izmidzini uz taukainās virsmas un atstāj līdzekli iedarboties 20–30 minūtes. Pa šo laiku netīrumi atmiekšķēsies un tos varēsi viegli noņemt ar sūkli vai drānu. Neaizmirsti noslaucīt virsmu ar mitru, pēc tam ar sausu drānu.