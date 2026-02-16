Dārza darbi tuvojas. Ar ko amatieru sēklas atšķiras no profesionālajām, un kuras pirkt?
Dārzkopības entuziasti jau sāk gatavoties sējas darbiem. Veikalos ir sēklas gan krāsainos un skaistos iepakojumos, gan arī vienkāršos sudrabainos – profesionālās sēklas, kas maksā krietni dārgāk. Bet kāda gan sēklām var būt atšķirība? To jaunākajā numurā analizē žurnāls "100 Labi Padomi".
Kārtīgam dārzniekam mājās noteikti ir kaste ar dažādām sēklām, un, tuvojoties pavasarim, tās sāk šķirot, skatīties, pētīt un apdomāt, ko un kur sēs. Tad rodas jautājums – vai sēt to pašu, kas jau ir krājumos, vai arī pirkt jaunas sēklas? Un nākamais jautājums – kādas pirkt? Jo
Skaista paciņa pret folijas iepakojumu
Amatieriem paredzētās sēklas parasti tiek iepakotas krāsainās paciņās ar skaistām fotogrāfijām – tāpēc, lai cilvēki tās pirktu ar acīm. Redzot apetītlīgu tomātu vai sulīgu burkānu uz sēklu paciņas, tu iedomājies, ka, iesējot sēklas no šīs paciņas savā dārzā, izaugs tieši tādi paši dārzeņi. Kad sēklu paciņa novērtēta vizuāli, tikai tad, iespējams, tu aizdomājies par to, kāda ir sēklu dīgtspēja, vai tās ir apstrādātas pret slimībām. Savukārt profesionālajiem audzētājiem ārkārtīgi svarīgi ir, lai izaugtu tieši tas, ko viņi ir iesējuši, un tieši tik daudz, kā viņi plānojuši. Profesionāļi zina, ko grasās audzēt, kādas ir konkrētās dārzeņu vai puķu šķirnes īpašības, un izvēlas tās pēc nosaukuma un šķirnes parametriem, nevis attēla uz paciņas.
Kādas ir profesionālo sēklu priekšrocības?
Profesionālās sēklas bieži ir milzīgos iepakojumos, jo paredzētas izmatošanai lielās platībās, taču nereti tās ir safasētas arī pa pāris sēkliņām paciņā. Šādi iepakojum ir domāti tieši amatieriem. Profesionālās sēklas no parastajām atšķiras ar to, ka tās faktiski pilnībā atbilst šķirnes standartiem, tām ir augsta tīrība un dīdzības pakāpe, un ražas apjoms ir tāds, kā sola šķirnes standarts. Turklāt profesionālās sēklas, visticamāk, ir jau kodinātas – apstrādātas pret dažādiem kaitēkļiem un slimībām. Šādas sēklas ir krāsainas – zilas, zaļas, oranžas, koši sarkanas, violetas vai baltas.
