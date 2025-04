Kā izvēlēties sēklas, kas patiešām dos ražu? Gudrā sēklu un stādu pircēja špikeris

Pat, ja sēklām nav beidzies derīguma termiņš, ilgstoša uzglabāšana var samazināt to dīdzību. Pērc svaigu preci, un, ja iegādājies vecākas sēklas izpārdošanā, pārbaudi to dīgtspēju – ietin mitrā salvetē un vēro, cik procentu uzdīgst. Bieži vien dzirdamas sūdzības, ka no veikalā nopirktas sēklu paciņas uzdīgušas vien pāris sēklas, vai. ka vienas šķirnes vietā sanākusi pavisam cita. Tāpēc pirmāk būtu jāpievērš uzmanība norādītajam derīguma termiņam.