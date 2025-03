Agronome Laima Ozoliņa atklāj visu, kas jāzina par sēklām un stādiem

Ja sēklas pirksi lielveikalā, tas automātiski nenozīmē, ka visas būs sliktas, bet visas nebūs arī labas. Vislabākās ir profesionālās sēklas no speciālām dārzeņu un puķu sēklu audzētavām un selekcijas stacijām. Tas tāpēc, ka profesionāļi sēklas iegūst no īpaši atlasītiem augiem vai augus krustojot (hibrīdi). Tām ir laba dīgtspēja. Augi no tādām sēklām izaug izturīgi pret slimībām, krāšņumaugi ir ļoti dekoratīvi, no dārzeņiem ienākas kolosāla raža.