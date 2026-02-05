Kartupeļi kā no žurnāla vāka - ideāli garšo arī bez piedevām
Kraukšķīgi, zeltaini, ar mīkstu vidiņu – neatkārtojami gardas kartupeļu šķēles, kuru aromātu papildina citrona, rozmarīna un ķiploku eļļa. Par šādiem kartupeļiem priecāsies ne tikai bērni, bet arī pieaugušie.
Turklāt šie kartupelīši ir tik apetītlīgi, ka gandrīz nekādas papildu piedevas nav vajadzīgas – perfekti garšo arī vieni paši.
800 g nelielu kartupeļu
1 citrons
3–4 daiviņas ķiploka
4 ēdk. eļļas
2 ēdk. rīvēta cietā siera
1 ēdk. sviesta
1 rozmarīna zariņš
zaļumi
sāls, pipari
1. Kartupeļus rūpīgi nomazgā, var arī nomizot. Pārgriez uz pusēm un apvāri sālsūdenī, bet neizvāri gatavus. Ūdeni nokās un ļauj kartupeļiem nožūt. Tad katlam uzliec vāku un sakrati. Tādi kartupeļi apcepsies kraukšķīgāki.
2. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 190–200 grādiem. Traukā vai pannā, ko var likt cepeškrāsnī, ielej 2 ēdk. eļļas. Tai jānosedz visa virsma. Uzliec sviesta pikucīti un ievieto pannu cepeškrāsnī, lai taukvielas uzkarst.
3. Kad eļļa uzkarsusi un sviests izkusis, pannu uzmanīgi izņem no cepeškrāsns un kārto uz tās kartupeļu pusītes, katru vispirms apviļājot siltajās taukvielās. Liec cepeškrāsnī un cep 25 minūtes, līdz kartupeļi zeltaini brūni.
4. Kamēr kartupeļi cepas, sakapā rozmarīnu, caur spiedi izspied ķiploku un norīvē citronam miziņu. Visu liec bļodiņā un pielej atlikušo eļļu.
5. Izņem no krāsns kartupeļus, apgriez uz otru pusi, uzlej tiem aromātisko mērcīti, liec atpakaļ krāsnī un cep vēl 15 minūtes.
6. Pārkaisi kartupeļus ar sieru un liec cepeškrāsnī vēl uz 5 minūtēm. Gatavus liec bļodā un pārkaisi ar kapātiem zaļumiem.