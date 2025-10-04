Garšīgi
Šodien 05:23
Mārtiņš Sirmais atklāj, kā izcept kraukšķīgas kartupeļu pankūkas
Kurš gan var atteikties no zeltainām, kraukšķīgām kartupeļu pankūkām? Īpaši, ja tās gatavo pēc šefpavāra Mārtiņa Sirmā ieteikumiem. Viņš zina, kā panākt perfektu konsistenci bez liekām piedevām - tikai kartupeļi, eļļa un pareizā pieeja!
TV kanāla "360" gatavošanas raidījumā "Dr. Sirmais" šefpavārs dalās padomos, tā tikt pie izcilām kartupeļu pankūkām:
- Pērc mazliet mīkstākus kartupeļus – tādus, no kuriem neizdalās pārāk daudz ūdens. Ja ūdens ir par daudz, cepot nāksies pievienot miltus vai olas, kas maina gan tekstūru, gan garšu.
- Kartupeļus rīvē tā, lai veidojas pēc iespējas garākas skaidiņas. Tāpēc arī ieteicams izvēlēties lielus kartupeļus – tie dod labāku rezultātu un kraukšķīgāku struktūru.
- Paņem sauju ar rīvēto kartupeli un kārtīgi nospied lieko šķidrumu. Tikai tad liec uz karstas, eļļas bagātas pannas. Nevajag pievienot ne miltus, ne garšvielas – tikai tīrs kartupelis un eļļa!
- Cep pankūku, līdz viena puse ir zeltaini brūna, tad pārmet uz otru pusi un apcep līdzīgā kārtībā.
- Izceptās pankūkas uzliec uz šķīvja, kas izklāts ar papīra dvieli, lai nosusinātu lieko eļļu. Tā iegūsi patīkamu kraukšķīgumu bez smaguma sajūtas.
- Ja vēlies, lai pankūkas ir sāļākas, pārkaisi ar sāli tikai pēc cepšanas – tā sāls labāk pieķeras un neizvelk lieku šķidrumu cepšanas laikā.
Rezultātā iegūsi zeltainas, plānas, kraukšķīgas pankūkas ar dabīgu kartupeļa garšu, kas neprasa neko lieku. Ideālas gan vienkāršām vakariņām, gan svētdienas brančam ar skābo krējumu vai mājās gatavotu mērcīti.