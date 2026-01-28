Iecienīts latviešu kartupeļu ēdiens atzīts par pasaulē labāko
Starptautiskais gastronomijas ceļvedis “TasteAtlas” savā jaunākajā reitingā “Top 100 Potato Dishes in the World” par pasaulē augstāk novērtēto kartupeļu ēdienu atzinis latviešu kartupeļu pankūkas. Šis tradicionālais ēdiens ierindots saraksta pirmajā vietā, apsteidzot daudzu citu valstu kartupeļu ēdienus.
Otrajā un trešajā vietā reitingā ierindojušies Slovākijas kartupeļu plācenīši, kā arī Lietuvas kartupeļu pankūkas, apliecinot Baltijas un Centrāleiropas virtuves spēcīgās pozīcijas pasaules kartē.
“TasteAtlas” sevi raksturo kā pasaules ēdienu atlantu — projektu, kura mērķis ir apkopot, dokumentēt un popularizēt tradicionālos ēdienus, vietējos produktus, izejvielas un autentiskas ēstuves. Ceļvedis piedāvā gan interaktīvu pārtikas karti, gan detalizētas profilu lapas par ēdieniem un reģioniem visā pasaulē.
Raksturojot kartupeļu pankūkas, “TasteAtlas” norāda, ka tās ir klasisks latviešu ēdiens, ko daudzi prot pagatavot ikdienā. Pankūkas gatavo no rīvētiem kartupeļiem, olām un miltiem, pievienojot vien sāli un piparus. Tās tiek ceptas līdz zeltaini brūnai krāsai un tradicionāli pasniegtas ar skābo krējumu un brūkleņu ievārījumu. Lai gan agrāk kartupeļu pankūkas tika uzskatītas par vienkāršu un lētu maltīti, pēdējos gados tās arvien biežāk parādās arī kafejnīcu ēdienkartēs.
Reitinga pamatā ir “TasteAtlas” auditorijas vērtējumi. Saraksta “Top 100 Potato Dishes in the World” izveidei līdz 2025. gada 15. decembrim tika apkopoti 11 809 vērtējumi, no kuriem 8 601 sistēma atzinusi par leģitīmiem. Platforma izmanto īpašus mehānismus, lai izslēgtu automatizētus, nacionālistiskus vai lokāla patriotisma ietekmētus vērtējumus, vienlaikus lielāku nozīmi piešķirot lietotājiem ar atpazīstamu pieredzi gastronomijas jomā.