Dod iespēju selerijai - 3 lieliskas receptes ar šo piemirsto dārzeni
Selerija pēdējos gados ir atstāta nedaudz novārtā, kaut gan tā ir pelnījusi pilntiesīgu vietu uz galda. Laiks dot tai šādu iespēju.
Seleriju sacepums
Pamēģini šo sacepumu pagatavot arī ar rokforu.
50 minūtes
4 personām
600 g seleriju saknes
300 ml saldā krējuma
200 g Čedaras siera
3 ēdk. olīveļļas
1 ēdk. sviesta
2 daiviņas ķiploka
1 zariņš rozmarīna
1 tējk. sāls
½ tējk. rīvēta muskatrieksta
1. Seleriju nomizo un sarīvē vai sagriez plānās šķēlēs. Sieru sarīvē. Iesmērē cepamo trauku ar sviestu.
2. Ķiploku, rozmarīna lapas, eļļu, sāli un muskatriekstu samal virtuves kombainā.
3. Klāj trešdaļu selerijas šķēļu cepamajā traukā. Pārslaki ar trešdaļu eļļas un uzkaisi trešdaļu siera. Atkārto to vēl divas reizes, beigās visu pārlej ar krējumu.
4. Cep līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī apmēram 40 minūtes, līdz selerija mīksta. Pasniedz karstu ar salātiem.
Seleriju karbonāde
Pie karbonādes labi derēs majonēze, kas ielabota ar citrona sulu un mazliet kečupa.
30 minūtes
2 personām
1 liela selerijas sakne
2 olas
1 ēdk. miltu
1 tējk. timiāna lapiņu
½ tējk. sāls
½ tējk. maltu piparu
eļļa cepšanai
1. Seleriju nomizo un sagriez ap ½ cm biezās šķēlēs.
2. Katru šķēli mazliet izdauzi ar gaļas āmuru. Šķēles neizklapēsi lielākas, bet tās kļūs nedaudz mīkstākas, un robaina virsma labāk pieķers miltus un olu.
3. Apkaisi katru šķēli ar sāli, pipariem un timiānu. Vienā šķīvī ieber miltus, otrā iesit olas un sakul. Apviļā selerijas šķēles miltos, pēc tam olā.
4. Cep mērenā eļļas daudzumā uz nelielas uguns, līdz karbonādes skaisti zeltainas un mīkstas. Pasniedz ar majonēzes tipa mērci.
Krāsnī cepta selerija
Lieliska piedeva pie gaļas ēdiena, bet ar pesto vai citu mērci būs labs pamatēdiens.
45 minūtes
2 personām
1 liela selerijas sakne
1 citrons
4 ēdk. olīveļļas
3 daiviņas ķiploka
1 tējk. kūpinātas paprikas pulvera
1 tējk. cukura
1 tējk. sāls
6–8 salvijas lapas
1. Seleriju nomizo un sagriez daivās.
2. Lej eļļu blendera traukā, liec klāt salviju, paprikas pulveri, ķiploku, 1 ēdk. rīvētas citrona miziņas un 2 ēdk. tā sulas, cukuru un sāli. Visu sīki samal un ar iegūto aromātisko eļļu kārtīgi apsmērē selerijas daivas.
3. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Liec selerijas uz plāts un cep 40 minūtes, līdz tās skaisti zeltainas un mīkstas.