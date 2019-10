Jauns brīnumlīdzeklis – seleriju kātu sula

Selerija ir neapgūta teritorija. Patlaban vēl nav pietiekami daudz pētījumu par to, ko var dot regulāra selerijas iekļaušana uzturā, tāpēc neviens īsti neapzinās, cik liels dziednieciskais potenciāls tai piemīt. Pasaule gaida apjomīgu, zinātnieku pārskatītu pētījumu, kurā dalībnieki katru dienu tukšā dūšā izdzertu 500 ml svaigi spiestas seleriju kātu sulas un ļautu novērtēt, kā tas ietekmē cilvēka veselību.

Pētījumos, kas par seleriju veikti saistībā ar veselības uzlabojumiem, pārsvarā izmantoti dzīvnieki. Taču jau tagad miljoniem cilvēku uzlabojuši veselību ar seleriju sulu – viņiem ir vairāk enerģijas, vairs nav hronisku un akūtu slimību un viņi ir atguvuši savu dzīvi. Viņu vidū, starp citu, ir arī vairākas Holivudas zvaigznes.

Palīdz attīrīties

Lai gūtu rezultātu, pirmām kārtām jums ir jāapņemas, ka vismaz mēnesi katru rītu uzreiz pēc pamošanās dzersiet svaigi spiestu seleriju kātu sulu.

Organismā ir daudz, kam būtu jāpievērš uzmanība un kas būtu attīrīšanas vērts: veci, sasmakuši tauki un sacietējušas olbaltumvielas uz zarnu sieniņām; sagurušas, nekustīgas aknas, kas ir pilnas ar pesticīdiem, medikamentiem, plastmasas daļiņām un tajās sakrātiem toksiskiem taukiem un skābēm, kas saņemti no zarnu trakta; “netīras” asinis, kurās ir pārāk daudz tauku un toksisku vielu, kā arī hronisks atūdeņošanās stāvoklis, kādā dzīvo lielākā daļa cilvēku. Vēl ir visi patogēni kā vīrusi un baktērijas, kas sēž mūsu zarnās, asinsritē un visur citur.

Var sākt ar citrona vai laima ūdeni

Pirms dzert seleriju sulu, attīrīšanās kūres laikā katru rītu, kad pieceļaties no gultas, var izdzert citrona vai laima ūdeni (vai tīru ūdeni). Ieteicamais tilpums ir ap vienu litru. Tas liek aknām sākt dienu ar attīrīšanos kā pirmo uzdevumu. Ja izvēlaties šādu variantu, pievērsiet uzmanību, lai pēc ūdens dzeršanas paietu vismaz 15–20 minūtes (ideālā variantā 30 minūtes), un tikai tad dzeriet seleriju sulu, citādi tā tiks atšķaidīta.

Ja iepriekš nekad neesat dzēruši seleriju kātu sulu, nav jāsāk ar 500 ml dienā. Varat sākt ar 120–240 ml un pakāpeniski palielināt izdzerto apjomu, līdz sasniegti 500 mililitri. Un mēs runājam par tīru, svaigu, neatšķaidītu selerijas kātu sulu, nevis selerijas pievienošanu smūtijam!

Pēc sulas – brokastis

Vismaz 15–20 minūtes pēc seleriju sulas izdzeršanas (ideālā variantā pēc pusstundas) ir laiks brokastot.

Seleriju kātu sula ir ārstniecisks dzēriens, ne kaloriju avots, tāpēc atlikušajam rīta cēlienam nepieciešama “degviela”, un vislabākais ēdiens, no kā gūt enerģiju, ir svaigi augļi vai augļu smūtijs. Izvairieties attīrīšanās kūres laikā brokastīs ēst ēdienu, kas pārsvarā satur taukus: riekstus, zemesriekstu sviestu, sēklas, eļļas, kokosriekstus, olas, riekstu pienu, sojas pienu, govs pienu, sviestu, krējumu, sieru, jogurtu un citus piena produktus, vistas un sarkano gaļu, zivis, zivju eļļas kapsulas, bekonu, desas un šķiņķi.

Kad ēdat vai dzerat taukus saturošus produktus, aknām ir jāpārslēdzas uz žultsskābju ražošanu, lai tās sūtītu uz zarnu traktu, kur žultsskābes palīdz sagremot un uzsūkt taukus. Aknām jāpārstrādā arī tauki, kas ienāk no asinsrites, un arī nedaudz jāuzglabā, lai sirds netiek bombardēta ar pārāk lielu tauku daudzumu. Tas viss ietekmē organisma dabīgo rīta attīrīšanās stāvokli.

Seleriju sulas dzeršana tukšā dūšā bez taukvielu klātbūtnes, kā arī atturēšanās no taukiem vēl pāris stundu pēc sulas izdzeršanas ļauj nātrijam, kas ir seleriju sulā, tikt galā ar zarnu patogēniem un iekaisumu – problēmām, kādas parasti pastāv, ja cilvēkam ir divertikulīts, tievajās zarnās pārmērīgi savairojušās baktērijas, ir celiakija, kolīts, pūšas vēders un ir aizcietējumi. Ja no rīta ēdīsiet taukiem bagātīgu uzturu, seleriju sulai var tikt atņemtas iespējas nogalināt kaitīgos mikroorganismus, palielināt sālsskābes daudzumu, lai uzlabotu gremošanu, un atjaunot aknu spējas.

Lai seleriju sula spētu darīt visu, kas ir tās spēkos, atturieties no taukiem līdz pat pusdienlaikam, un piepildiet kuņģi ar uzturvielām bagātīgiem augļiem un zaļajiem lapu dārzeņiem. Cits variants – auzu pārslas. Vēlāk no rīta varat apēst tvaicētus kartupeļus, saldos kartupeļus vai ķirbi. Atcerieties, ka attīrīšanās laikā riekstus, sēklas, riekstu sviestus, eļļas, avokado vai dzīvnieku olbaltumvielas no rīta nedrīkst ēst.

Vēl viens svarīgs noteikums – dienas laikā jādzer pietiekami daudz ūdens un visas attīrīšanās kūres laikā nedrīkst ēst konkrētus produktus.

Lapas vai kātus?

Cilvēki bieži vaicā par seleriju lapām – vai tās ir labas veselībai un vai no tām var spiest sulu. Atbilde ir šāda – seleriju lapām ir augsts dziednieciskais potenciāls.

Seleriju lapas satur daudz minerālvielu un citu uzturvielu, tostarp labvēlīgus augu valsts hormonus. Taču seleriju lapas ir ļoti rūgtas. Tāpēc, ja jums negaršo seleriju sula, kas ir izspiesta no kātiem un lapām, pirms sulas spiešanas daļēji vai pavisam noņemiet kātiem lapas.

Selerijām, ko pārdod veikalos, pie kātiem parasti ir atstāts diezgan maz lapu. Savukārt, ja audzējat selerijas paši vai pērkat tās tirgū no zemniekiem, lielāko daļu lapu nogrieziet, lai pārsvarā sulas spiešanai tiktu izmantoti kāti. Pārāk daudz seleriju lapu var padarīt sulu nebaudāmu, un jums būs grūti to iedzert. Pārmērīgs lapu daudzums var arī pārlieku veicināt detoksikāciju, un seleriju sulas dzeršana jums nesaistīsies ar labu pašsajūtu. Visticamāk, negribēsiet turpināt attīrīšanās procesu.

Kā pagatavot sulu

Ja jums ir sulu spiede, sagatavojiet vienu seleriju kātu bunti – nogrieziet kātiem nelielu daļu apakšējās daļas, noņemiet lapas, nomazgājiet kātus, nosusiniet un lieciet sulu spiedē. Ja nepieciešams atbrīvoties no kādiem biezumiem vai citiem piemaisījumiem, pirms dzeršanas izkāsiet sulu.

Ja spiedes nav, bet ir blenderis, nomazgātos un nosusinātos kātus sagrieziet sīkākos gabaliņos un maliet, līdz iegūta viendabīga konsistence. Nelejiet klāt ūdeni, bet, izslēdzot blenderi, apmaisiet masu, lai viss samaltos. Pirms dzeršanas izkāsiet sulu caur marli vai sietiņu.

Kas zināms par seleriju

Daži pētījumi ir veikti ar dzīvniekiem, tāpēc tos nevar tieši attiecināt uz cilvēkiem, bet atklājumi par seleriju sulu ir daudzsološi.

Palēnina vai aptur atsevišķu audzēju augšanu

Selerija satur divus flavonoīdus – apigenīnu un luteolīnu. Ēdot produktus, kuros ir daudz flavonoīdu, var samazināt vēža risku par 19 procentiem.

Apigenīns jo īpaši uzrāda aizsardzību pret leikēmiju, kā arī krūts, olnīcu, aizkuņģa, plaušu, prostatas un vairogdziedzera vēzi.

Kādā mazā pētījumā atklāts, ka sievietēm, kas uzņem visvairāk apigenīna, ir par 21 % mazāks risks iegūt olnīcu vēzi.

Apigenīns var arī palīdzēt cīnīties ar jau esošu aizkuņģa dziedzera vēzi un veicināt audzēja šūnu bojāeju.

Luteolīns savukārt laboratoriskos pētījumos uzrādījis spēju apturēt resnās zarnas vēža attīstību.

Var novērst diabētu

Kādā lielā holandiešu pētījumā atklāts, ka cilvēkiem, kas uzņem daudz K vitamīna (un tā ir daudz seleriju sulā), ir gandrīz par vienu piektdaļu mazāks risks saslimt ar otrā tipa diabētu.

Var samazināt kuņģa iekaisumu un nogalināt zarnu mikrobus

Selerijas sēklas šķietami kavē Helicobacter pylori baktēriju augšanu zarnās. Kādā pētījumā ar grauzējiem, kas tika inficēti ar H. pylori un saņēma apigenīnu lielās devās, būtiski samazinājās baktērijas izplatīšanās un gastrīta parādīšanās.

Var pasargāt sirdi

Lielā daudzumā ēdot produktus, kas bagātīgi satur C vitamīnu (kā selerija), var aizkavēt sirds artēriju sieniņu sabiezēšanu un uzturēt brīvu asins plūsmu.

Palīdz, ja ir podagra

Seleriju sēklas var palīdzēt samazināt urīnskābes līmeni, kas cilvēkiem ar podagru ir paaugstināts. Kādā pētījumā ar pelēm urīnskābes daudzums samazinājās par 56 procentiem.