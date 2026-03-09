“PetExpo 2026” Ķīpsalā pulcēs vairāk nekā 3000 suņu un simtiem kaķu
14. un 15. martā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies Baltijas vērienīgākā mājdzīvnieku izstāde “PetExpo 2026”! Pasākums pulcēs tūkstošiem suņu, kaķu un citu mīluļu no visas pasaules, piedāvājot unikālu iespēju redzēt retas šķirnes, vērot aizraujošas sacensības un iepazīties ar īstiem četrkājainajiem čempioniem.
Vairāk nekā 3000 suņu sacentīsies par čempionu tituliem
Divu dienu garumā vairāk nekā 3000 suņu sacentīsies 20 ringos, lai iegūtu Latvijas un starptautiskos čempionu titulus. Dalībnieki ieradīsies no 12 valstīm, tostarp Somijas, Japānas un Portugāles. “PetExpo 2026” būs pārstāvētas 237 suņu šķirnes, arī īpaši retas un eksotiskas. Viens no izcilākajiem retumiem ir Taivānas suns. Eiropā ir reģistrēti tikai trīs šīs šķirnes pārstāvji, un divi no tiem būs redzami izstādē. Spraiga konkurence ir gaidāma franču buldogu, labradoru un amerikāņu Stafordšīras terjeru ringos, kur sacentīsies vairāki desmiti dalībnieku.
Kaķu skaistumkonkursi un īpaši paraugdemonstrējumi
Kaķu mīļotājiem būs iespēja vērot vairāk nekā 300 četrkājainos draugus, kas pārstāvēs desmitiem šķirņu, tostarp Svētās Birmas kaķus, Lykoi jeb Vilkaču kaķus un Meinas jenotveidīgos kaķus. Kaķi tiks vērtēti pa šķirnēm, vecuma un krāsu grupām, ļaujot apmeklētājiem iepazīt dažādus kažoku rakstus, toņus un raksturus. Izstādē norisināsies gan šķirņu vērtēšana, gan konkurss “Best in Show”, kur noskaidros labākos kaķēnus, jaunos kaķus, pieaugušos un sterilizētos kaķus. Interesentus papildus priecēs dažādi šovi, piemēram, zaļacaino kaķu vai īpašo kažoku kaķu šovs, kas ļaus tuvāk iepazīt šķirņu daudzveidību.
Eksotiski putni un lauku iemītnieki
“PetExpo 2026” nebūs tikai par suņiem un kaķiem – apmeklētājus priecēs arī eksotiski putni un lauku dzīvnieki. Starp krāšņajiem eksotiskajiem putniem būs aras, rozellas, Katerīnas papagaiļi un citi inteliģenti putni, kuri aizraus gan ar savu krāšņumu, gan prasmēm. Topošajiem un esošajiem papagaiļu saimniekiem būs pieejami praktiski padomi par putnu aprūpi mājās – kā pareizi barot, socializēt un nodrošināt tiem pietiekamu garīgo un fizisko aktivitāti. Savukārt kaziņas, poniji, trusīši priecēs ar savu draudzīgo dabu. Apmeklētājiem būs iespēja pašiem pabarot trušus un kaziņas, kā arī ielūkoties dzīvnieku ikdienas paradumos un aprūpē. Bērni varēs vizināties ar ponijiem un tuvāk iepazīt dzīvniekus, iegūstot vērtīgu pieredzi saskarsmē ar dzīvniekiem.
Viss nepieciešamais četrkājainajam draugam
Ķīpsalā varēs ne tikai baudīt šovus un sacensības, bet arī sarūpēt visu nepieciešamo saviem mīluļiem. Ķīpsalā būs plaša barības un gardumu izvēle, ko piedāvās gan vietējie zīmoli, gan visā pasaulē iecienīti ražotāji, tostarp “Diamond Natural”, “Monster”, “TOW”, “Nutra Nuggets”, “Marko Delights”, “Miamor”, “Rinti”, “GRAU”, “Nobby”, “Hi! Dog Chews” un “Pupil”, kā arī daudzi citi. Plašā piedāvājumā būs arī rotaļlietas, pavadiņas, gultas, aksesuāri un augstas kvalitātes kopšanas līdzekļi, ko prezentēs tādi zīmoli kā “CHRIS CHRISTENSEN”, “iGroom”, “Fraiser Essentials”, “Botaniqa” un “Groom Professional”. Tie palīdzēs mājdzīvniekiem justies aprūpētiem un laimīgiem. Īpašās izstādes cenas ļaus izdevīgi iepirkties, savukārt nozares eksperti sniegs vērtīgas konsultācijas par mīluļa uzturu. Vairāk informācijas: bt1.lv/petexpo/
Šovi, rotaļas un aizraujoši brīži visai ģimenei
“PetExpo 2026” programmā gaidāmi aizraujoši suņu sporta priekšnesumi un paraugdemonstrējumi dažādās disciplīnās. Dienesta suņi izpildīs paklausības programmas “FCI IGP” – vienu no sarežģītākajām dienesta suņu sporta disciplīnām, kurā tiek pārbaudīta suņa paklausība, spēja koncentrēties un darba prasmes. Ziemeļu kamanu suņu sporta pārstāvji apliecinās spēku, izturību un precizitāti, savukārt kanisterapijas nodarbībās aicināti iesaistīties gan pieaugušie, gan bērni. Demonstrāciju laukumā savu meistarību atklās Austrālijas aitusuņi, samojedu suņi, borderkolliji un takši. Savukārt suņu skolas “Dog Fan” audzēkņi piedāvās adžiliti šovu, apliecinot suņa un saimnieka saskaņotu sadarbību. Ikvienu priecēs cirka studijas priekšnesumi, savukārt vismazākajiem paredzēta “Annels” piepūšamo atrakciju zona ar bezmaksas aktivitātēm.
Apmeklētāji, kuri plāno iegādāties mājdzīvnieku, varēs konsultēties ar audzētājiem un šķirņu ekspertiem, lai pieņemtu pārdomātu un atbildīgu lēmumu.
