Nu jau viņš kronēts par interneta princi! Jaunais Z paaudzes elks Džeikobs Elordi aizkustina fanus ar negaidīti cēlu rīcību
Filmas “Kalnu aukas” fane sociālajos tīklos pastāstījusi par savu neseno sastapšanos ar ekranizējuma aktieri Džeikobu Elordi. Viņas stāsts izpelnījies milzīgas interneta lietotāju simpātijas. Desmitiem tūkstošu cilvēku atzīmējuši ierakstu ar sirsniņu, sajūsminoties par Elordi rīcību.
Pēc nesenās tikšanās ar kādu fani Džeikobs Elordi jau atkal nodēvēts par interneta princi – šis notikums pārsteidzis daudzus cilvēkus. 28 gadus vecais aktieris lidojuma laikā saticis fani, kura pastāstījusi, cik ļoti viņu apbrīno. Aktieris uz to reaģējis ļoti sirsnīgi. Par šo tikšanos vēlāk pati fane pastāstīja vietnē “TikTok”.
Ar nelielo sarunu viss nebeidzās. Vēlāk lidostā filmas “Frankenšteins” zvaigzne nopircis romāna “Kalnu aukas” eksemplāru un ierakstījis īpašu vēlējumu tieši šai fanei. “Ceru, ka šodien tev uzspīdēs saule,” rakstīja “Oskara” balvai nominētais aktieris, parakstoties ar sava filmas varoņa vārdu — Hītklifs.
So jacob literally bought wuthering heights for a fan to sign at the airport???? i’m unwellz pic.twitter.com/OZuBSXZpB3— Fay 🦇 (@thisisfay) March 4, 2026
Neilgi pēc video publicēšanas sociālo tīklu lietotāji sāka aktīvi komentēt notikušo, daudzi Elordi nodēvējot par “visjaukāko eņģeli”.
Kāds fans platformā “X” rakstīja: “Fakts, ka viņš iegāja veikalā, nopirka grāmatu, atgriezās un parakstīja to kā Hītklifs? Šis vīrietis uzdevumu izpildīja gandrīz vai svētā līmenī.”
Tikmēr sākotnējā “TikTok” video autore pastāstīja, ka filmas “The Kissing Booth” aktieris nopircis grāmatu ne tikai viņai, bet arī otrai fanei, kura sēdējusi blakus.
Vēl kāds interneta lietotājs sajūsmināti piebilda: “Tas patiešām ir tik mīļi un pārdomāti no viņa puses – apstāties lidostas steigā, lai šādi padarītu fana dienu īpašu.”