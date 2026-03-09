Gandrīz 10 000 cilvēku divās dienās parakstās pret virsstundu un svētku dienu piemaksu samazināšanu
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" nedēļas nogalē sākta parakstu vākšana, lai apturētu grozījumus virsstundu un svētku dienu piemaksu samazināšanai.
Divās dienās par iniciatīvu parakstījušies teju 10 000 cilvēku.
Iniciatīvas pārstāve Inga Bērziņa aicina apturēt sasteigto Darba likuma 68. panta grozīšanu un saglabāt pašreizējo regulējumu, kas nodrošina darbiniekiem taisnīgu samaksu par virsstundām un darbu svētku dienās. Viņa norāda, ka Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas 4. marta balsojumi pieņemti steigā un bez skaidra ekonomiska pamatojuma, radot juridiskas pretrunas un būtiski samazinot strādājošo ienākumus.
Iniciatīvas ieskatā nav pieļaujams samazināt virsstundu piemaksu no 100% uz 50% un svētku dienu piemaksu līdz 75%, turklāt balsojuma rezultātā no likuma faktiski pazudusi piemaksa par parastu darbu svētku dienā. Bērziņa uzsver, ka šādas izmaiņas kaitētu darbinieku labklājībai, mazinātu motivāciju un radītu sociālu netaisnīgumu.
Iniciatīva pieprasa saglabāt esošās garantijas, stiprināt tiesisko paļāvību un nepieļaut, ka strādājošie zaudē būtisku ienākumu daļu inflācijas apstākļos.
Vienlaikus "Jaunās vienotības" (JV) frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics norādījis, ka, grozot Darba likumu, simtprocentīgā piemaksa par darbu svētku dienās tiks saglabāta. Viņš uzsver, ka dubultā apmaksa 4. maijā, 18. novembrī un citos svētku datumos nemainīsies, savukārt parastajās darba dienās virsstundu piemaksa varētu būt 50%.
Pret virsstundu un svētku dienu piemaksu samazināšanu iebilst arī deputāte Selma Teodora Levrence (P), norādot, ka partija šādas izmaiņas otrajā lasījumā varētu neatbalstīt.
Saeimas Sociālo un darba lietu komisija iepriekš atbalstīja grozījumus, kas paredz 50% piemaksu par virsstundām un 75% par virsstundām svētku dienās, balsojot par Ingrīdas Circenes (JV) priekšlikumu. Pēc balsojuma norādīts, ka no likuma faktiski pazudusi piemaksa par darbu svētku dienā, ja tas nav virsstundu darbs.
Darba devēji atbalsta piemaksu samazināšanu konkurētspējas vārdā, savukārt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) turpina uzstāt, ka virsstundām jāsaglabā 100% apmaksa, brīdinot par būtiskiem strādājošo ienākumu un budžeta nodokļu ieņēmumu kritumiem.