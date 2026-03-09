“Soft skills” un “hard skills” iegūst oficiālus nosaukumus latviešu valodā
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (LZA TK) apstiprinājusi terminus "vispārīgās prasmes" un "specifiskās prasmes" kā atbilsmes angļu valodas terminiem "soft skills" un "hard skills".
Diskusijā komisijas locekļi norādīja, ka šie jēdzieni bieži tiek lietoti dažādos kontekstos, tostarp cilvēkresursu vadībā. Komisijas pārstāvji skaidroja, ka "soft skills" attiecas uz vispārīgām prasmēm, kas cilvēkam piemīt neatkarīgi no konkrētās nozares, savukārt "hard skills" apzīmē specifiskas prasmes, kas saistītas ar noteiktu profesionālo jomu.
Komisijā izskanēja arī jautājums par šo terminu lietojumu vadības kontekstā, piemēram, saistībā ar jēdzieniem "management soft skills" un "management hard skills". Diskusijā pausts viedoklis, ka vispirms nepieciešams vienoties par pamatterminiem, savukārt to precīzāks lietojums dažādās nozarēs, tostarp cilvēkresursu vadībā, var tikt skatīts atsevišķi.
Terminoloģijas komisija nolēma apstiprināt terminus "vispārīgās prasmes" un "specifiskās prasmes" kā pamatterminus, kas atbilst attiecīgi angļu valodas terminiem "soft skills" un "hard skills".