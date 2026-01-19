Jo lielāks sals, jo piemērotāks laiks pašgatavotiem pelmeņiem
Ārā valda īsta ziema. Kad visas sildošās zupas un sautējumi jau sāk nedaudz apnikt, laiks domāt par kādu citu salam piemērotu ēdmaņu. Pašgatavoti, ārā uz terases vai palodzes sasaldēti pelmeņi būs īsteni piemēroti.
Nevar noliegt, ka pelmeņu pagatavošana aizņem laiku. It īpaši, ja tavā rīcībā nav speciālās pelmeņu pagatavošanas formas. Tomēr ir arī labās ziņas – pelmeņu gatavošanu var pārvērst par jauku, ģimenisku izklaidi. Pārrunājot svarīgos un ne tik svarīgos notikumus, pa visiem pelmeņi ātri vien būs gatavi. Protams, ir vērts sagatavot vairāk un noglabāt saldētavā ilgākam laikam. Jo galu galā – nav jau tā, ka bieži uznāk iedvesma pašam mājās pagatavot pelmeņus.
Nepieciešams:
- Kviešu milti
- Olas
- Ūdens
- Maltā gaļa (vislabāk jaukta)
- Garšaugi
- Sāls
- Pipari
- Krējums
Pelmeņu mīklas pagatavošana:
- Pats svarīgākais, meistarojot pelmeņus, ir pagatavot pareizās konsistences mīklu. Daudzumus katrs var izvēlēties savām vajadzībām atbilstošus, tikai jāatceras ievērot proporciju – sešas daļas miltu, viena daļa ūdens.
- Bļodā ielej ūdeni, pievieno šķipsnu sāls, olu un miltus.
- Visu rūpīgi izmīca, līdz mīkla izveidojusies viendabīga un bez kunkuļiem. Ja liekas, ka tā ir pārāk šķidra, pievienojam vēl nedaudz miltus un mīcam tālāk.
- Kad mīkla izmīcīta, pārklājam bļodu un ļaujam mīklai kādu stundiņu nostāvēties.
- Gaļas pildījuma pagatavošana: maltajai gaļai pievieno krējumu (apmēram 1 ēdamkaroti uz puskilogramu gaļas).
- Pievieno gaļai sāli, svaigi maltus piparus un pēc vēlēšanās arī smalki sakapātus garšaugus.
- Visu ļoti rūpīgi samaisa.
Ieteikumi pelmeņu gatavošanā:
Kad mīkla un pildījums gatavi, var ķerties klāt lielajai lipināšanai. Mīklu rūpīgi izrullē aptuveni trīs milimetru biezumā. Ar glāzi izspiež aplīti, liek iekšā gaļu. Pildījumu vēlams pievienot dāsni. Tad maliņas lipina ciet. Lai tās būtu lipīgākas, mīklas maliņas apsmērējam ar ūdeni.
Kad pelmeņi salipināti, tos saliek uz koka dēlīša un nes ārā saldēties. Tieši tā tie iegūs īsto garšu. Protams, ja laikapstākļi ir neatbilstoši, pilnīgi noteikti šim nolūkam var izmantot arī saldētavu. Kad pelmeņi sasaluši – pēc ieskatiem varam vārīt tūlīt vai noglabāt saldētavā kādam piemērotākam pelmeņu baudīšanas brīdim.