Kā latviešu bērnu grāmatiņu varonis uzcepa Meganas Mārklas kanēļa pīrāgu sniegpārsliņu
Pēc tam, kad Saseksas hercogiene Megana izdeva sava “Netflix” šova speciālizlaidumu “Ar mīlestību, Megana: svētku svinēšana”, tas izpelnījās iznīcinošas kritikas. Bet vai patiesi viss bija tik slikti? Izskatās, ka ne. Latviešu bērnu grāmatiņu varonis lācītis Rūdis atrada iedvesmu tajā, ko redzēja uz ekrāna, un pagatavoja ļoti glītu pīrāgu sniegpārsliņas formā. Tādu pašu kā Megana.
Sērijas par lācīti Rūdi bērnu grāmatiņu autore Gundega O. Vainovska lācēnam veltītajā “Facebook” lapā fotogrāfijās parādījusi, kā mazais ķepainis gatavo acij tīkamo pīrāgu sniegpārsliņu. Lūk, ko raksta Rūdis savā lapā: “Meganas pīrāgs-sniegpārsliņa. Noskatījos, iemācījos. Otrajā Adventē man tapa kanēļa pīrāgs pēc hercogienes Meganas receptes. Es pagatavoju to no kārtainās mīklas, viņas “Netflix” šovā izskatās tapis no rauga mīklas. Viņa gan to nepasaka, es to izsecināju pats. Es tomēr esmu drusku profiņš, grāmata par to, kā es cepu piparkūkas iznāca jau pirms 9 (!) gadiem, bet Meganas šovs ar kulināriem meistarstiķiem tikai šogad.”
Var piekrist kritiķiem, kas nopēla Meganas šovu, ka viņa rāda, kā gatavo konkrētu ēdienu, bet nepasaka sastāvdaļas vai gatavošanas laiku. Dažiem kārumiem viņa to gan dara zināmu, taču pīrāgam to tiešām nepasaka. Tāpēc lācītis Rūdis improvizējis pēc saviem ieskatiem.
Pirmā grāmata par lācīti Rūdi iznāca 2006. gadā tieši uz Ziemassvētkiem un tajā autore fotogrāfijās parādīja no A-Z, kā lācītis cep piparkūkas un pušķo Ziemassvētku eglīti. Grāmata “Kā lācītis Rūdis Ziemassvētkiem gatavojās” mazajiem lasītājiem bija kā vizuāli uzskatāms materiāls piparkūku cepšanā, kad gatavoja šo svētku našķi kopā ar savām mammām.
Sērijā iznākušās vēl divas grāmatiņas “Kā Lācītis Rūdis dārza svētkus rīkoja” un “Lācītis Rūdis dodas uz Vecrīgu”. Savukārt citus piedzīvojumus var skatīt lācīša lapā platformā “Facebook”.