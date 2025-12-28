Ziemas sals tā garšu tikai uzlabo! Cel galdā krokaino gardumu - lapu kāpostu
Lapu kāposts (to mēdz dēvēt arī par keilu) ir viens no daudzajiem kāpostu ģimenes locekļiem. Tas izceļas ar skaisti krokainām lapām, tāpēc daudzviet to audzē ne tikai kulināros, bet arī dekoratīvos nolūkos.
Var atstāt ārā arī ziemā
Lapu kāposta lapas var būt gan tumši pelēkzaļā, gan skaisti violetā tonī. Šo kāpostu novāc ļoti vēlu rudenī, pat ziemā. Līdzīgi kā rožkāpostam, sals tā garšu tikai uzlabo – lapas kļūst saldākas un zaudē sūrumu, kas dažkārt piemīt kāpostam.
Kas jāzina par gatavošanu?
Parasti receptēs norādīts, ka izmanto lapas – bez cietā kāta. Tomēr kātus nevajag izmest – tas ir labs papildinājums dārzeņu buljonam. Tos var arī sagriezt gabalos un likt pie zupas vai sautējuma.
Ja tuvākajā laikā neplāno kātus izmantot, ieliec saldētavā – gan noderēs.
Kā vēl apēst lapu kāpostu?
Lapu kāpostu var likt salātos – tas piešķir kraukšķīgu tekstūru un košu krāsu. Salātus, kuros ir lapu kāposts, der papildināta ar vīnogām, āboliem, vai bumbieriem, jo augļu saldums patīkami kontrastē ar kāpostu.
No lapām var gatavot veselīgus čipsus – saplucini lapas uz cepamplāts, apslaki ar olīveļļu, mazliet balzametiķa un pārkaisi ar šķipsniņu cukura. Cep krāsnī ventilācijas režīmā, līdz lapas sausas un kraukšķīgas.
Lapu kāposts ar sviestu un citronu
Sviestu var aizstāt ar labas kvalitātes olīveļļu. Pasniedz kā piedevu gaļas vai veģetāram ēdienam. Lieliski garšo ar vārītiem kartupeļiem.
15 minūtes
4 personām
1 galviņa lapu kāposta
1 citrons
100 ml baltvīna
50 g sviesta
2 daiviņas ķiploka
1 tējk. cukura
šķipsna maltu piparu
šķipsna sāls
1. Lapas nobrauki no cietajiem kātiem un sagriez gabalos. Kātus pietaupi buljona gatavošanai vai sasaldē citām vajadzībām.
2. Dziļā pannā uzkarsē sviestu un ierīvē citrona miziņu un ķiploku. Apmaisi, lai izkarst, tad liec klāt lapu kāpostu. Maisot pacep pāris minūtes.
3. Lej klāt ēdamkaroti citrona sulas un vīnu, pieber cukuru, sāli un piparus. Turpini uz vidējas uguns sutināt apmēram 6–8 minūtes, ik pa laikam apmaisot. Kāposta lapas mazliet saplaks un kļūs tumšākas. Uzmani rūpīgi un neļauj pārgatavoties, jo tad tās būs pārāk mīkstas un saplaks pavisam.
Lapu kāposta pesto
Indijas riekstus var aizstāt ar apgrauzdētām, lobītām kaņepju sēklām, iegūstot pavisam neparastu, bet lielisku garšu.
5 minūtes
300 ml pesto
1 galviņa lapu kāposta
150 g apgrauzdētu Indijas riekstu
100 ml olīveļļas
50 g rīvēta parmezāna
2 daiviņas ķiploka
2 ēdk. citrona sulas
½ tējk. sāls
¼ tējk. maltu piparu
1. Liec blendera traukā saplūkātas lapu kāposta lapas bez cietajiem kātiem. Pievieno ķiplokus, riekstus, sāli, piparus, citrona sulu.
2. Visu blendē, līdz masa sāk kļūt viendabīga. Lej klāt olīveļļu un pieber sieru. Turpini blendēt, līdz iegūsti sev tīkamas konsistences mērci. Var uzglabāt ledusskapī līdz 2 nedēļām.
Lapu kāposts ar pērļu grūbām
Šī ēdiena gatavošanai piemērots ir katls ar biezu dibenu. Ja izmanto čuguna katlu, to vari likt cepeškrāsnī.
45 minūtes
4 personām
800 g dārzeņu buljona
6 lapu kāposta lapas
200 g pērļu grūbu
150 g baltvīna
150 ml saldā krējuma
100 g parmezāna
50 g sviesta
1 šalotes sīpols
2 daiviņas ķiploka
sāls, malti pipari
1. Nomizo un sīki sakapā ķiplokus un sīpolu. Katliņā izkausē sviestu un pāris minūtes tajā apcep ķiploku un sīpolu. Pieber grūbas un uz lēnas uguns maisot karsē, līdz tās apcepušās sviestā.
2. Pielej vīnu un buljonu. Uzvāri un turpini uz ļoti lēnas uguns vārīt apmēram 20 minūtes, līdz grūbas mīkstas. Pagaršo un, ja nepieciešams, pievieno mazliet sāls un maltu piparu.
3. Kamēr grūbas gatavojas, noplūkā lapu kāpostu lapas no cietajiem kātiem un sagriez nelielos gabaliņos.
4. Kad grūbas gatavas, pielej tām krējumu un pieliec lapu kāpostu un rūpīgi iemaisi ēdienā. Uzvāri. Liec virsū vāku un ļauj pastāvēt 3–4 minūtes. Pasniedzot pārkaisi ar parmezānu.