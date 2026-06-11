Princeses Beatrise un Eiženija karaliskajās kāzās neslēpās no kamerām, bet izmantoja iespēju atgūt savu vietu karaļnamā
Pat neilgi pirms Pītera Filipsa un Harietas Sperlingas kāzām nebija publiski zināms, vai tās apmeklēs arī līgavaiņa māsīcas princeses Beatrise un Eiženija, kuras apkaunoto vecāku dēļ nebija redzētas saviesīgos pasākumos kopā ar karalisko ģimeni jau pusgadu. Tomēr māsas ar saviem dzīvesbiedriem kāzās ieradās un izdarīja to ar elegantu vienotību.
Šī bija pirmā reize, kad abas māsas publiski redzētas kopā pēc februārī plaši apspriestā skandāla, kad arestēja viņu tēvu Endrū Mauntbatenu-Vindzoru saistībā ar jaunām apsūdzībām notiesātā pedofila Džefrija Epstīna lietā. Lai gan Endrū ir zaudējis karalisko titulu un privilēģijas, viņa meitas skaidri likušas noprast, ka nevēlas atteikties no savas vietas karaļnamā. Beatrise un Eiženija apmeklēja kāzas tikai dažas dienas pēc tam, kad publicēts skandalozs Nacionālā revīzijas biroja ziņojums, kurā atklāts, ka princeses gadiem ilgi nav maksājušas īri par viņām piešķirtajiem īpašumiem (starp citu, to nedarīja arī viņu tēvs, kā tas agrāk bija noteikts īres līgumā).
Princeses Beatrise un Eiženija kopā ar vīriem apmeklē brālēna Pītera Filipsa kāzas
Sestdien 37 gadus vecā Beatrise un 36 gadus vecā Eiženija uz kāzu norises vietu Kemblā, Glosteršīras grāfistē ieradās atsevišķi no pārējās karaliskās ģimenes. Viņas tika izlaistas pie kādas mājas netālu no Visu Svēto baznīcas, kur mediju pārstāvjiem nebija piekļuves. Taču pēc tam abas māsas kopā ar saviem vīriem – Edoardo Mapelli Moci un Džeku Brūksbenku – devās uz baznīcu vienotā gājienā, nonākot fotogrāfu uzmanības centrā.
Šāda izvēle nodrošināja, ka viņas bija daudz pamanāmākas nekā pārējie karaliskās ģimenes pārstāvji, kurus limuzīni pieveda pie pašiem vārtiem baznīcai, kurā notika ceremonija. Karalis Čārlzs, karaliene Kamilla, princis Viljams, princese Ketrīna un citi bija redzami vien dažas sekundes, savukārt Jorkas princeses fotogrāfu objektīvu priekšā atradās vairāk nekā minūti.
Lai gan ģimenes Beatrisi un Eiženiju sagaidīja sirsnīgi, kāds avots izdevumam “Daily Mail” atklājis, ka princis Viljams jautājumā par viņu bezmaksas mājokļiem esot noskaņots daudz stingrāk nekā viņa tēvs.
Pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka Čārlzs tuvākā gada laikā plāno pārskatīt abu princešu īres nosacījumus. Revīzijas ziņojums atklāja, ka Beatrise uzturas apartamentos Sentdžeimsa pilī, savukārt Eiženija izmanto trīs guļamistabu māju „Ivy Cottage” Kensingtonas pilī, par šiem īpašumiem nemaksājot īri. Turklāt viņu īres maksa jau iepriekš bija samazināta par 40 procentiem salīdzinājumā ar tirgus cenu.
Šāda kārtība aizsākās vēl karalienes Elizabetes II laikā, kura bija ļoti pieķērusies savām mazmeitām, un karalis Čārlzs šo tradīciju turpināja. Īres izdevumi tiek segti no karaļa privātajiem līdzekļiem, nevis nodokļu maksātāju naudas. Taču ēku uzturēšana tiek finansēta no Suverēnā fonda, kas gan tiek veidots no valsts līdzekļiem, un tieši tas izraisījis kritiku.
Kāds avots norādījis, ka princis Viljams, domājot par monarhijas nākotni, arvien biežāk apšauba privilēģiju piešķiršanu radiniekiem, kuri nepilda nekādus oficiālus pienākumus karaļnama vārdā.
Pārsteidzoša parādīšanās
Princešu ierašanās kāzās daudziem bija pārsteigums, jo iepriekš izskanēja pieņēmumi, ka viņas pasākumu varētu neapmeklēt. Tika uzskatīts, ka māsas nevēlas novērst uzmanību no jaunlaulātajiem laikā, kad viņu vecāki – bijušais princis Endrū un Sāra Fērgusone – joprojām atrodas dažādu skandālu ēnā. Tomēr māsas centās nolikt malā visu sarežģījumus un ap tiem valdošā peripetijas, un ar savu klātbūtni pagodināja brālēna kāzu ceremoniju, kas notika 12. gadsimtā celtajā Visu Svēto baznīcā.
Kāzas bija pirmais pasākums, kur Beatrise un Eiženija šogad redzētas pievienojamies karaliskajai ģimenei. Iepriekš māsas kopā ar radiniekiem bija manītas aizvadītā gada Ziemassvētkos, kas Sandringemā apmeklēja dievkalpojumu. Abas šogad bija izlaidušas gan Lieldienu dievkalpojumu, gan vairākus pasākumus, kas bija veltīti nelaiķes karalienes Elizabetes II simtgadei. Klīda baumas, ka viņu klātbūtne nav vēlama un Askotas zirgu sacīkšu apmeklējums viņam pat esot liegts. Grandiozais pasākums Askotā šogad sāksies 16. jūnijā.
Sirsnīga sagaidīšana
Pie baznīcas ieejas princeses un viņu vīrus sagaidīja līgavaiņa māsa Zāra Tindala un viņas vīrs Maiks Tindals. Tieši Maiks bija pirmais, kurš devās pretī viesiem, lai sasveicinātos. Videoierakstos redzams, kā bijušais Anglijas regbija izlases spēlētājs sirsnīgi noskūpsta Beatrisi uz vaiga, apskauj Edoardo, bet vēlāk draudzīgi sasveicinās arī ar Džeku Brūksbenku un Eiženiju, kura pašlaik gaida savu trešo bērnu.
Arī princis Viljams publiski izrādīja siltu attieksmi pret māsīcu Beatrisi, sveicot viņu ar skūpstu uz vaiga. Karaliskās ģimenes eksperti uzskata, ka šis žests bija simbolisks signāls par ģimenes vienotību laikā, kad monarhija saskaras ar dažādiem izaicinājumiem.
Karaliskās ģimenes komentētājs Toms Saikss norādījis, ka Viljama rīcība atspoguļo karaļa Čārlza vēlmi saglabāt kontroli un vienotību ģimenē. Pēc viņa domām, princis Viljams ar savu attieksmi parādījis lojalitāti tēvam un gatavību ievērot karaliskās ģimenes tradīcijas.
Tikmēr ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa novērojusi, ka Beatrise, Eiženija un Džeks Brūksbenks, tuvojoties kamerām, izskatījušies saspringti. Toties Edoardo Mapelli Moci centies demonstrēt pārliecību un atbalstu sievai, turot viņas roku un uzvedoties īpaši sirsnīgi un draudzīgi.