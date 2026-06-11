Tapis jauns ezeru ceļvedis Latvijā un Lietuvā
Jauns, pārskatāms ezeru ceļvedis Latvijā un Lietuvā apkopojis 176 ezerus ar kartēm, ieteikumiem un praktisku informāciju par ūdens aktivitātēm, naktsmītnēm un tūrisma pakalpojumiem. Tas palīdzēs ātri izvēlēties galamērķi Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Lietuvas reģionos, sākot no mierpilnas dabas baudīšanas līdz aktīvai atpūtai uz ūdens.
Ir izstrādāts jauns, pārskatāms ezeru ceļvedis Latvijā un Lietuvā. Tajā atrodama ezeru karte ar 176 ezeriem – katrs ar savu raksturu un stāstu. Ceļvedis iepazīstinās ar 64 ezeriem Kurzemē, 24 ezeriem Zemgalē un 29 ezeriem Latgalē. Savukārt Lietuvas daļā ceļvedis aizvedīs pie 48 ezeriem Augštaitijā, 11 ezeriem Žemaitijā un vēl pie viena ezera Mazajā Lietuvā.
Ceļvedis satur ieteikumus un praktisku informāciju par ūdens aktivitātēm, ezeru tuvumā esošām naktsmītnēm un citiem tūrisma pakalpojumiem Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Lietuvā.
Kurzemē, Zemgalē un Latgalē atrodami daudzi ainaviski ezeri, kas piedāvā ne tikai labiekārtotas peldvietas, bet arī plašas aktīvās atpūtas iespējas – makšķerēšanu, laivu, SUP dēļu, ūdens velosipēdu un motorlaivu nomu. Daudzviet iespējams doties arī izbraucienos ar kuģīti vai jahtu, piedalīties saulrieta un saullēkta braucienos vai baudīt koncertus uz ūdens. Daži ezeri piedāvā pat neparastas nakšņošanas iespējas peldošos namiņos, pirts rituālus vai SPA atpūtu ezera krastā. Savukārt ģimenēm un adrenalīna cienītājiem pievilcīgi būs ūdens atrakciju parki, veikparki un braucieni ar ūdensslēpēm. Apkārt daudziem ezeriem izveidotas pastaigu laipas, velomaršruti un dabas takas, kas ļauj izzināt apkārtējo vidi.
Kurzemē iecienītākie galamērķi ir Usmas ezers ar plašu ūdenstūrisma un naktsmītņu piedāvājumu, Engures ezers, kur iespējams sastapt savvaļas zirgus un vērot putnus, kā arī Liepājas ezers, kas vilina ar dabas takām, skatu platformu un izglītojošo Dabas māju. Tāpat Durbes ezers piedāvā vairākas labiekārtotas atpūtas vietas, laivu ielaišanas iespējas un skatu torni. Papes ezers priecē ar neskartu dabu, putnu vērošanas iespējām un savvaļas zirgu ganībām, savukārt Cieceres ezers – ar ūdens atrakciju parku, pastaigu takām un pat savu mazo ostu. Īpaši iekļaujošu vidi nodrošina Būšnieku ezers, kur pieejama ratiņkrēsliem pielāgota pludmale, dabas taka apkārt visam ezeram un taktilie vides objekti, kas iepazīstina ar ezera apkārtnē mītošiem putniem un zivīm.
Zemgalē ievērības cienīgs ir Zebrus ezers ar atpūtas kompleksu tā krastā, kā arī Tērvetes ūdenskrātuve, kur priežu meža ielokā izveidots Latvijas Valsts mežu dabas parka glempings. Netālu atrodas arī Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē – viena no ģimenēm ar bērniem draudzīgākajām atpūtas vietām Latvijā. Savukārt Jelgavas pusē izceļas Ozolnieku ezers ar aktīvās atpūtas parku un veikborda iespējām.
Arī Latgale – ezeru zeme, piedāvā daudzveidīgu pieredzi uz ūdens. Rāznas ezers Rāznas nacionālā parka teritorijā apvieno ainavisku skaistumu ar plašu tūrisma piedāvājumu – no laivu nomas līdz brīvdienu mājām. Drīdzis – dziļākais ezers Latvijā un Baltijā – aicina izzināt savus krastus, Ežezers priecē ar daudzām salām un atpūtas kompleksiem, savukārt Dagdas ezers un Lubāns piedāvā gan dabas tuvumu, gan iespējas dažādām aktivitātēm uz ūdens.
Lietuvā – līdzīgi kā Latvijā – ezeri ir vieni no iecienītākajiem galamērķiem vietējo un ārvalstu ceļotāju vidū.
Ceļvedī būs atrodama informācija arī par skaistākajiem ezeriem Žemaitijā un Aukštaitijā. Žemaitijā īpaši izceļams Plateliai ezers ar plašām iespējām ūdens sportam un atpūtai dabā. Telšos ainavisku vidi sniedz Mastis ezers pašā pilsētas sirdī, bet Talkša ezers Šauļos piedāvā harmonisku dabas un pilsētvides apvienojumu. Aukštaitijā uzmanības vērts ir Sartai ezers ar savu gareno formu un pasākumiem, Rubikiai ezers – ar salu ainavu un tūrisma objektiem, kā arī Zarasaitis ezers, ko iespējams iepazīt, dodoties pastaigā pa koka laipu un baudot skatu no Zarasu ezera skatu loka.
Šie ir tikai daži no ezeriem, ar kuriem būs iespējams iepazīties jaunajā ceļvedī un atjaunotajā vietnē www.upesoga.lv.