OIK lietā jauns pavērsiens: biedrība lūgs vērtēt PTAC direktores iespējamo interešu konfliktu
PTAC direktore Zaiga Liepiņa bija ilgstoša par OIK ieviešanu atbildīgās Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece, kura pati ir piedalījusies nelikumīgās OIK sistēmas izveidē, tajā skaitā pati izsniedzot OIK atļaujas. Par to, ka Zaiga Liepiņa kā Ekonomikas ministrijas valsts sekretāres vietniece ir izsniegusi OIK atļauju ikviens var pārliecināties, iepazīstoties ar Saeimas mājas lapā publiski pieejamo Ekonomikas ministrijas atbildi uz Saeimas deputātu pieprasījumu.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) direktore Zaigas Liepiņa ir paudusi rakstveida viedokli par pārbaudes lietas izbeigšanu, kurā, cita starpā ir izteikts viņas viedoklis pārbaudes lietā par biedrības “Tiesiskums.lv” īstenoto iniciatīvu saistībā ar elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) maksājumu atgūšanu.
Tieši Zaigas Liepiņas kā Ekonomikas ministrijas valsts sekretāres vietnieces kompetencē bija patērētāju tiesību aizsardzība, un tieši Zaigas Liepiņas darbības laikā patērētāju tiesības tika būtiski pārkāptas, Latvijas patērētājiem izmaksājot vairākus miljardus eiro.
Biedrība “Tiesiskums.lv” lūgs ekonomikas ministru izvērtēt PTAC direktores Zaigas Liepiņas iespējamo prettiesisko rīcību, gan atrodoties interešu konfliktā, gan arī lemjot PTAC jautājumus, kas nav PTAC kompetencē.
PTAC direktore Zaiga Liepiņa savā atbildes vēstulē par pārbaudes lietas izbeigšanu nav analizējusi ne Eiropas Komisijas vadlīnijas, ne Eiropas Savienības tiesu praksi nesaskaņota valsts atbalsta jomā.
PTAC direktore Zaiga Liepiņa savā rakstveida viedoklī uzskata, ka biedrības darbība pēc būtības esot vērtējama kā pakalpojuma sniegšana patērētājiem un līdz ar to kā komercprakse, uz kuru attiecināms patērētāju tiesību aizsardzības regulējums. Tāpat PTAC paudis viedokli, ka biedrības sniegtā informācija par Eiropas Komisijas 2017. gada lēmumu attiecībā uz OIK shēmu esot bijusi nepilnīga un vienpusēja.
Biedrība “Tiesiskums.lv” šādam PTAC vērtējumam kategoriski nepiekrīt. Biedrības ieskatā tās darbība nav pakalpojuma sniegšana patērētājiem, bet prasījuma tiesību iegāde uz cesijas līguma pamata. Fiziskās personas šajā modelī nenodod biedrībai pasūtījumu pakalpojuma sniegšanai, bet atsavina savas iespējamās prasījuma tiesības, savukārt biedrība šīs tiesības iegūst savā interesē un uz savu risku.
Šī iemesla dēļ biedrība uzskata, ka PTAC nav kompetents pēc būtības vērtēt OIK tiesiskuma vai prettiesiskuma jautājumus, jo tie ir saistīti ar valsts atbildību, Eiropas Savienības tiesību piemērošanu un iespējamu tiesvedību pret valsti. Šādu jautājumu izvērtēšana, biedrības ieskatā, ir tiesas kompetencē, nevis patērētāju tiesību uzraudzības procesa priekšmets.
Biedrība uzsver, ka PTAC norāde uz Eiropas Komisijas atzinumu par OIK shēmas saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu pati par sevi neizslēdz iespējamu prasījumu esamību. Biedrības ieskatā valsts atbalsta vēlāk atzīta saderība ar iekšējo tirgu nenozīmē, ka nav izvērtējamas sekas, kas radušās laikā, kad atbalsts tika īstenots, pārkāpjot Eiropas Savienības tiesību normas.
Biedrība ir saņēmusi 169 dokumentus no Ekonomikas ministrijas, kas biedrības ieskatā pierāda OIK atprasīšanas pamatotību.
“Biedrība “Tiesiskums.lv” turpina uzskatīt, ka OIK jautājums ir vērtējams pēc būtības – no valsts atbildības, Eiropas Savienības tiesību un tiesiskuma principu skatupunkta. Mūsu uzmanība šobrīd ir vērsta uz pierādījumu vākšanu iespējamai tiesvedībai” norāda biedrība.