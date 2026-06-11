Atklāts, ko princeses Annas dēls Pīters Filipss pateica jaunajai sievai uzreiz pēc kāzām
Lasītāja no lūpām atklājusi, ko princeses Annas dēls Pīters Filipss pirmo pateica jaunajai sievai Harietai pēc tam, kad abi pasludināti par vīru un sievu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka karaliskais pāris apprecējās aizvadītajā nedēļas nogalē. Priecīgajā notikumā piedalījās arī karaliskās ģimenes locekļi, tostarp karalis Čārlzs un karaliene Kamilla, princis Viljams un princese Ketrīna, princis Edvards un Sofija, kā arī Pītera māte princese Anna ar vīru viceadmirāli seru Timotiju Lorensu un Pītera māsa Zara Tindala ar vīru Maiku Tindalu.
Princeses Annas dēls smaidīja, iznākot no Visu Svēto baznīcas Kemblā, Glosteršīrā, kopā ar savu jauno sievu, kura viņam līdzās izskatījās starojoša.
Lasītāja no lūpām Nikola Hiklinga sniegusi savu versiju par to, kas šajā brīdī tika pateikts. Analizējot mirkli, viņa apgalvoja, ka Pīters centies pasargāt savu jauno līgavu no lietusgāzes, pirms Harieta mīļi ierosinājusi, ka pārim vajadzētu vienoties skūpstā, pozējot kamerām.
Runājot “Betfair Casino” vārdā, Hiklinga sacīja, ka Pīters priekšā stāvošajam darbiniekam teicis: “Satveriet to [lietussargu], lai mēs varam tikt cauri. Nāciet, jums tas jāatdod atpakaļ, mēs esam cauri slapji.”
Pēc tam līgavainis savai līgavai sacījis: “Izdarīsim viņiem vairākas ātras kustības — tagad uz šo pusi.”
“Kļūst smagi, man sāk sāpēt roka.”
Harieta viņam tad sacījusi: “Man šķiet, viņi gribētu, lai mēs skūpstāmies.”
Līgava bija tērpusies Emīlijas Vikstedas darinātā kleitā, viņai bija “Pragnell” auskari, Pragnellu ģimenes tiāra un “Jimmy Choo” kurpes. Viņas līgavas pušķi veidoja floriste Millija Ričardsone, un tajā bija smaržīgās puķuzirnītes, mirte — tradīcija gan Sperlingas ģimenē, gan karaliskajā ģimenē — un maijpuķītes.
Pie altāra Harietu pavadīja viņas brālis Nikolass Sanderss, godinot viņu nelaiķa tēvu Rupertu Sandersu.
Gan līgavai, gan līgavainim šī ir otrā laulība. 48 gadus vecais Pīters no 2008. līdz 2021. gadam bija precējies ar Otumu Kelliju, un pārim ir divas meitas — 15 gadus vecā Savanna un 14 gadus vecā Aila. Harieta iepriekš bija precējusies ar fitnesa instruktoru Antonio Sentdžonu Sperlingu, ar kuru viņai ir 13 gadus veca meita Džordžina.