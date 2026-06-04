Princese Beatrise ballītē dejojusi uz galda, kamēr joprojām valda neskaidrība par viņas dalību karaliskajās kāzās
Dažas dienas pirms brālēna Pītera Filipsa karaliskajām kāzām princese Beatrise apmeklējusi savas draudzenes uzņēmējas 40. dzimšanas dienas svinības, par ko liecina sociālajos tīklos publicētās fotogrāfijas.
Princese Beatrise manīta, baudām bezrūpīgu vakaru draudzenes dzimšanas dienas svinībās, kamēr joprojām nav skaidrs, vai viņa šajā nedēļas nogalē apmeklēs sava brālēna Pītera Filipsa kāzas Lielbritānijā.
Divu bērnu mamma Beatrise redzama vairākos attēlos, ko publicējusi viņas draudzene, vīna zīmola “Juliet Wine” dibinātāja Lorēna de Niro Paifera, kura nesen atzīmēja savu 40. jubileju. Svinības notika Itālijā, viesnīcā “La Posta Vecchia” netālu no Romas, un fotogrāfijās redzama kupla viesu kompānija, kas bauda svētku atmosfēru.
Vienā no attēliem Beatrise pozē kopā ar citām sievietēm, tērpusies britu ražotāja “The Vampire’s Wife” kleitā, bet citos kadros viņa redzama puķainā austrāliešu zīmola “Zimmermann” kleitā, dejojam uz galda kopā ar draugiem.
Lorēna de Niro Paifera vietnē “Instagram” rakstīja: “Draugi sabrauca no piecām valstīm. Daži viens otru pazina, daudzi – ne. Nebija nekādu drāmu, nekādu agru rītu un gandrīz nekādu telefonu, izņemot brīžus, kad gribējās iemūžināt skaistus mirkļus. Tikai klātbūtne, lielisks vīns, pasta katrā ēdienreizē un vairāk smieklu, nekā spēju saskaitīt.”
“Es visu saplānoju pati, tomēr jutos kā viesis savā ballītē. Tas viss bija vēl īpašāk un jautrāk, nekā biju iedomājusies, un šīs dienas, kā arī cilvēkus, kuri varēja būt kopā ar mani, es glabāšu atmiņā nākamos četrdesmit gadus.”
Pēdējos mēnešos princese Beatrise sabiedrībā parādījusies salīdzinoši reti. Tas noticis pēc tā dēvēto Epstīna dokumentu publiskošanas, kas atkal pievērsa uzmanību viņas vecākiem –Endrū Mauntbatenam-Vindzoram un Sārai Fērgusonei. Dokumentos no jauna aktualizēta arī viņu saistība ar notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu.
Joprojām nav zināms, vai Beatrise un viņas jaunākā māsa princese Eiženija, kura gaida savu trešo bērnu, sestdien apmeklēs brālēna Pītera Filipsa kāzas.
Karaļa Čārlza māsas dēls, princeses Annas dēls Pīters Filipss gatavojas precēties ar britu Nacionālā veselības dienesta medmāsu Harietu Sperlingu. Kāzas notiks Glosteršīras grāfistē un paredzēts, ka tajās piedalīsies daudzi karaliskās ģimenes pārstāvji, tostarp karalis un karaliene, kā arī Velsas princis un princese.
Ja Beatrise un Eiženija tomēr ieradīsies, tā būs pirmā reize, kad viņas publiski redzēs kopā ar citiem karaliskās ģimenes pārstāvjiem kopš Epstīna dokumentu publicēšanas šā gada janvārī.
Kāds avots iepriekš norādījis, ka abas princeses “nekādā gadījumā nevēlētos aizēnot līgavas un līgavaiņa lielo dienu”, tāpēc vēl nav pieņēmušas galīgo lēmumu par dalību privātajā ceremonijā. Avots piebildis, ka viņu ierašanās nekad nav bijusi droši apstiprināta.
48 gadus vecais Pīters Filipss ir 19. rindā uz Lielbritānijas troni. Iepriekš viņš bija precējies ar Otumu Kelliju, ar kuru viņam ir divas meitas – Aila un Savanna. Pēc laulības šķiršanas viņš ilgu laiku bija kopā ar Lindsiju Vollesu. Šīs attiecības izira 2024. gadā. Vēlāk viņa dzīvē ienāca Harieta – Nacionālā veselības dienesta bērnu medicīnas māsa, kurai ir tīņu vecuma meita Džordžija no iepriekšējām attiecībām.
Pīters Filips ar līgavu Harietu Sperlingu
Kāzas notiks jau šo sestdien privātā ceremonijā Visu Svēto baznīcā Kemblā, netālu no Sairensesteras. Kā pāris viņi pirmoreiz sabiedrībā izgāja 2024. gada vasarā, kad Badmintonā apmeklēja jāšanas sacensības. Tur Harieta iepazinās ar princesi Annu, Zāru Tindalu un arī karalieni Kamillu.
Pīters savu pirmo sievu Otumu apprecēja 2008. gada maijā greznā ceremonijā Svētā Džordža kapelā Vindzorā. Kāzu viesu vidū bija nelaiķe karaliene Elizabete II, princis Filips, ka arī Pītera brālēns princis Harijs. Lai gan princis Viljams ceremonijā nepiedalījās, uzaicināta bija arī tagadējā Velsas princese Ketrīna, kura tolaik vēl nebija precējusies. Tiek uzskatīts, ka tieši šajās kāzās viņa pirmo reizi personīgi satikusi karalieni Elizabeti II.