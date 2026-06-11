Pašvaldības dienesti gatavi novērst lietusgāžu radītos traucējumus pilsētas ielās.
Sabiedrība
Šodien 16:23
Rīga gatavojas stiprām lietusgāzēm: ielās dežurēs tehnika ūdens atsūknēšanai
Saskaņā meterologu brīdinājumu, šodien, 11. jūnijā, dienas turpinājumā Rīgā gaidāmas stipras lietusgāzes. Reaģejot uz brīdinājumu, Ārtelpas un mobilitātes departaments (ĀMD) ir nodrošinājis nepieciešamo tehniku un personālu, lai garantētu operatīvu ūdens atsūknēšanu no Rīgas ielām.
Nepieciešamības gadījumā tiks veikta ūdens atsūknēšana no applūdušām ielu posmiem un citi pasākumi satiksmes drošības nodrošināšanai.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedriskā transporta kustības nodrošināšanai. Saņemot informāciju par stipro lietusgāžu izraisītiem satiksmes vai sabiedriskā transporta kustības traucējumiem, uz konkrēto vietu nekavējoties tiek nosūtīta nepieciešamā tehnika situācijas novēršanai.
Vienlaikus ielu uzturēšanas speciālisti apseko kanalizācijas akas, pārliecinoties, vai tās nav aizsērējušas. Ja nepieciešams, tās tiks attīrītas, lai sistēma spētu efektīvi novadīt uzkrājušos ūdeni.