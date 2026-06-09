Neērts brīdis karaliskajās kāzās? Princese Ketrīna sastop savu bijušo draugu
Princese Ketrīna nedēļas nogalē Pītera Filipsa un Harietas Sperlingas kāzās sastapās ar savu bijušo draugu Rūpertu Finču.
Ketrīna un princis Viljams kāzas Kotsvoldā apmeklēja kopā, lai atbalstītu Filipsu, kurš ir Velsas prinča brālēns. Velsas princese, kurai ir 44 gadi, šim notikumam bija izvēlējusies bēšu Roland Mouret buklē trikotāžas kleitu, ko papildināja ar pieskaņotu elegantu cepuri un augstpapēžu kurpēm. Savukārt Viljams bija tērpies tradicionālā rīta uzvalkā.
Finčs uz kāzām ieradās kopā ar sievu, lēdiju Natašu Rufusu Aizeksu, un arī bija ģērbies tradicionālā uzvalkā. Lēdija Nataša bija izvēlējusies zilu kleitu ar ziedu rakstu.
Līdzās Viljamam un Keitai ceremoniju apmeklēja arī citi karaliskās ģimenes pārstāvji, tostarp Filipsa māsa Zāra Tindala ar vīru Maiku Tindalu, kā arī karalis Čārlzs, karaliene Kamilla un princese Anna.
Ketrīna un 47 gadus vecais Finčs satikās 2001. gadā, kad abi studēja Sentendrūsas Universitātē. Laikā, kad Ketrīna 2002. gadā piedalījās slavenajā modes skatē, kurā viņa bija tērpusies caurspīdīgā minikleitā un, kā tiek uzskatīts, piesaistīja prinča Viljama uzmanību, viņa, iespējams, bija attiecībās ar Finču.
Saskaņā ar “Tatler” rakstīto, Finčs tolaik esot bijis viņas “neformālais draugs” — garš, tumšmatains un izskatīgs topošais jurists, kurš studēja Sentendrūsas ceturtajā kursā. Šīs attiecības tika attēlotas seriāla “The Crown” sestajā un noslēdzošajā sezonā, kur Finču atveidoja Oli Grīns, bet topošo Velsas princesi — Mega Belamija.
Bijušais pāris par savu kādreizējo romānu publiski runājis ļoti maz. Finčs reiz sacījis: “Tas nav kaut kas, par ko es jebkad runāšu. Tas ir starp mani un Keitu, un tas bija ļoti sen.”
Velsas princis un princese pēc tam bija kopā gandrīz desmit gadus, līdz 2010. gada oktobrī saderinājās. Viņi apprecējās greznā karaliskā ceremonijā Vestminsteras abatijā 2011. gada 29. aprīlī — un Finčs bija kāzu viesu vidū.