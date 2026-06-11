Pēc traģiskā negadījuma piemērotais sods paliek spēkā: tiesa noraida “Ride” iebildumus
Rīgas rajona tiesa atstājusi negrozītu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pērn oktobrī piemēroto 10 000 eiro sodu koplietošanas e-velosipēdu operatoram "Ride Mobility" ("Ride") par pakalpojumu turpināšanu, informēja tiesā.
Spriedumu var pārsūdzēt desmit darbdienu laikā no tā paziņošanas dienas Rīgas apgabaltiesā.
Jau ziņots, ka "Ride" iepriekš bija pārsūdzējis PTAC piemēroto sodu.
"Ride" izpilddirektors Edgars Jākobsons iepriekš sacīja, ka lēmums par pārsūdzību pieņemts ne tikai formālu iebildumu dēļ, bet galvenokārt kā protests pret tirgus kropļošanu un nevienlīdzīgiem apstākļiem, kas patlaban veidojas mikromobilitātes nozarē Latvijā PTAC darbības rezultātā.
Viņaprāt, PTAC pieeja ir radījusi situāciju, kurā tiek būtiski ierobežota godīga konkurence un netiek ievērots vienlīdzības princips starp tirgus dalībniekiem.
"Mūsu pārsūdzības mērķis ir panākt godīgu, caurspīdīgu un visiem vienlīdzīgu pieeju no valsts institūciju puses, lai mikromobilitātes nozare Latvijā varētu attīstīties droši, atbildīgi un konkurences apstākļos, kas neatbalsta atsevišķus uzņēmumus uz citu rēķina," pauda Jākobsons.
PTAC piemēroja 10 000 eiro naudas sodu koplietošanas e-velosipēdu operatoram "Ride" par pērn 2. oktobrī neizpildīto PTAC prasību apturēt nedroša pakalpojuma sniegšanu līdz turpmāka lēmuma pieņemšanai. Lēmums sekoja pēc negadījuma, kurā dzīvību zaudēja divas nepilngadīgas meitenes, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi ar nomātu pašgājēju velosipēdu.
Šajā laika periodā Ride" ir veikusi korektīvus pasākumus, ieviešot personas identitātes un vecuma verifikācijas procesu, kas 2025. gada 24. oktobrī ir saskaņots ar PTAC. Verifikācija tiek nodrošināta sadarbībā ar digitālu verifikācijas rīku un ietver dokumentu nolasīšanu, salīdzināšanu ar personas pašportretu, kā arī vecuma noteikšanu, pamatojoties uz dokumentā norādīto dzimšanas datumu.
PTAC jau iepriekš oktobra sākumā norādīja, ka "Ride" piedāvātā pakalpojuma sniegšana nav pieļaujama un tā tiek apturēta līdz turpmāka PTAC lēmuma pieņemšanai, taču uzņēmums šo norādījumu neizpildīja un turpināja sniegt pakalpojumu.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Ride" reģistrēta 2019. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Jākobsonam. 2024. gadā "Ride" strādāja ar 1,156 miljonu eiro apgrozījumu un 236 246 eiro peļņu. Jākobsons pērn Mārupes domes vēlēšanās kandidēja no "Jaunās vienotības" saraksta.