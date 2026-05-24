Metjū Perija mamma: "Mēs uzticējāmies cilvēkam bez sirdsapziņas"
Seriāla “Draugi” zvaigzni Metjū Periju 2023. gada 28. oktobrī atrada mirušu viņa pagalma džakuzi.
Metjū Perija māte Suzanna Morisone apsūdzējusi aktiera bijušo asistentu Kenetu Ivamasu par to, ka vīrietis ļāvis viņas dēlam lietot narkotikas un nodevis viņa uzticību. Šo sūdzību Morisona kundze izteikusi īsi pirms šomēnes gaidāmā tiesas sprieduma Ivamasam.
Tieslietu departaments noteica, ka aktiera nāves iestājusies ketamīna rezultātā un norādīja, ka Ivamasa “atkārtoti” injicējis viņam šo vielu bez medicīniskās izglītības, tostarp arī liktenīgajā dienā, kad Metjū Perijs nomira.
Ivamasa 2024. gada augustā atzina savu vainu apsūdzības punktā par līdzdalību sazvērestībā izplatīt ketamīnu, kā rezultātā iestājusies cilvēka nāve. Viņam draud līdz 15 gadiem cietumā, lai gan prokurori iesaka 41 mēnesi ilgu ieslodzījumu un uzraudzību, esot brīvībā. Tiesas spriedumu paredzēts paziņot šā gada 27. maijā.
Žurnāla “People” rīcībā nonākušajā cietušo liecībā Morisone raksta: „Viņa galvenais uzdevums bija būt Metjū sabiedrotajam un aizbildnim cīņā pret atkarību. Taču tā vietā, lai aizsargātu Metjū, viņš veicināja un atbalstīja nelegālu vielas lietošanu… Mēs uzticējāmies cilvēkam bez sirdsapziņas, un mans dēls par to samaksāja ar dzīvību.”
Fanu noliktie ziedi pie Metjū Perija apartamentiem Ņujorkā
Morisone aprakstīja sirdi plosošo zaudējumu, atceroties helikopterus, kas riņķoja virs galvas, kamēr viņa lūdza segu, lai apklātu mirušā dēla ķermeni. “Mierinājums pēc zaudējuma nepastāv,” viņa teica. “Pajautājiet jebkurai mātei, kuras bērns tik nežēlīgi ir atņemts. Nekas nespēj mazināt šīs sāpes.”
Ivamasa ir viens no pieciem cilvēkiem, kuriem izvirzītas apsūdzības saistībā ar Metjū Perija nāvi. Citi, tostarp Džasvīna Sanga un dr. Salvadors Plasensija, jau saņēmuši cietumsodus par savu lomu ketamīna piegādē.
Neskatoties uz savām sāpēm, Morisone pateikusies izmeklētājiem “par viņu neatlaidīgo apņēmību noskaidrot patiesību par Keniju”, bet norādīja, ka Metjū, kurš ir viņas “sirds un dvēsele”, galu galā “samaksājis visaugstāko cenu” par kļūdainu uzticēšanos.