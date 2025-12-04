Cietumsodu saņēmis ārsts, kurš pārdeva ketamīnu seriāla “Draugi” zvaigznei Metjū Perijam
Ārsts, kurš atzina savu vainu ketamīna pārdošanā aktierim Metjū Perijam nedēļās pirms seriāla “Draugi” zvaigznes nāves no narkotiku pārdozēšanas, tika sodīts ar 2,5 gadu cietumsodu.
Tiesnese Šerilina Pīsa Gārnete federālajā tiesā Losandželosā piesprieda šo sodu, kā arī vēl divu gadu pārbaudes laiku 44 gadus vecajam ārstam Salvadoram Plasensijam. Tiesnese uzsvēra, ka Plasensija nebija tas, kurš nodrošināja ketamīnu, kas izraisīja Perija nāvi, tomēr viņam norādīja: “Jūs un citi palīdzējāt misteram Perijam nonākt līdz šādam iznākumam, turpinot veicināt viņa atkarību no ketamīna.”
“Jūs izmantojāt mistera Perija atkarību sava labuma gūšanai,” viņa piebilda.
Plasensiju no tiesas zāles aizveda rokudzelžos, kamēr publikas rindās skaļi raudāja viņa māte. Viņš varēja lūgt iespēju ierasties ieslodzījumā vēlāk, taču advokāti norādīja, ka viņš ir gatavs sākt izciešanu nekavējoties.
Perija māte un divas pusmāsas pirms sprieduma nolasīšanas sniedza emocionālas liecības. “Pasaule sēro par manu brāli,” sacīja Medlēna Morisone. “Viņš bija visu mīļākais draugs.”
Plasensija ir pirmais no pieciem apsūdzētajiem, kuri atzinuši vainu saistībā ar Perija nāvi 2023. gadā 54 gadu vecumā un jau saņēmis sodu.
Ārsts atzina, ka izmantojis Periju, zinot, ka viņš ir cilvēks ar atkarības problēmām. Saskaņā ar tiesas dokumentiem Plasensija īsziņās citam ārstam rakstījis, ka Perijs ir “idiots”, kuru var izmantot, lai nopelnītu naudu. Prokurori bija lūguši piespriest trīs gadus cietumā, savukārt aizstāvība prasīja vienu dienu ieslodzījumā un pārbaudes laiku.
Perijs ketamīnu — ķirurģijas anestēzijas līdzekli — bija lietojis legāli kā depresijas ārstēšanas sastāvdaļu. Taču, kad viņa regulārais ārsts atteicās nodrošināt vielu tik lielos daudzumos, kādus Perijs vēlējās, viņš vērsās pie Plasensijas, kurš atzina, ka nelegāli pārdevis viņam ketamīnu, zinot par viņa atkarību.
Plasensijas advokāti centās viņu raksturot kā līdzjūtīgu cilvēku, kurš izaudzis trūcīgos apstākļos, bet ar smagu darbu kļuvis par pacientu mīlētu ārstu; vairāki pacienti tiesai sniedza pozitīvas atsauksmes par viņu. Aizstāvība viņa rīcību Perija lietā nosauca par “bezrūpīgu” un “lielāko kļūdu viņa dzīvē”.
Plasensija jūlijā atzina vainu četros ketamīna izplatīšanas punktos. Prokurori piekrita atcelt piecas citas apsūdzības. Līgums neparedzēja soda garantijas, un likumīgi tiesnesei Gārnetei bija tiesības piespriest līdz pat 40 gadiem cietumā.
Pārējie četri apsūdzētie, kuri noslēguši vienošanās un atzinuši vainu, tiks sodīti atsevišķās tiesas sēdēs tuvāko mēnešu laikā.
Perijs nomira 54 gadu vecumā 2023. gadā pēc ilgstošas cīņas ar atkarībām — problēmas, kas aizsākās jau laikā, kad viņš filmējās seriālā “Draugi”.