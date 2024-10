Metjū Perija patēvs atzīst, ka aktieris neapzinājās, cik ļoti viņš bija mīlēts

Un tieši tas — viņa atklātība par atkarību — aizkustināja cilvēkus. "Viņš visu izklāstīja ļoti atklāti," saka Kīts, "viņam šķita, ka viņš ir sasniedzis vietu, kur beidzot bija to pārvarējis. Manuprāt, viņš grāmatā iekļāva šīs cīņas cerībā, ka viņam izdosies: "Varbūt, ja es to saku publiski, ja to saku grāmatā un cilvēki man par to regulāri atgādinās, varbūt es varēšu to uzvarēt. "